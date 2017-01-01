Как правильно подобрать стол и стулья для кухни

Кухня — место, в котором собирается вся семья. Именно в этой комнате люди принимают пищу и рассказывают друг другу увлекательные истории. Её в первую очередь оценивают пришедшие гости, а потому очень важно, чтобы кухня была грамотно, а главное — гармонично обставлена предметами мебели. И в первую очередь необходимо подобрать подходящий кухонный стол и стулья.

Выбираем стол

Дадим вам несколько простых советов, которые помогут при выборе:

Собираясь приобрести стол, следует чётко понимать, для чего он нужен. Будете ли вы использовать его просто для приёма пищи или же вы планируете работать на нём. Именно отсюда и следует отталкиваться. Материал стола должен соответствовать интерьеру комнаты. Деревянная мебель предпочтительнее в классике, а стеклянная — в стиле модерн. Можно приобрести вариант из пластика. Его основное преимущество в том, что за ним практически не требуется уход. Не забывайте и про размеры. Большой стол целесообразно приобретать в том случае, если у вас большая семья, или вы часто принимаете гостей. Также отталкивайтесь от габаритов кухни. Маленькая мебель будет нелепо смотреться в большой комнате и наоборот. Обязательно учитывайте и форму. Круглые и овальные столы хороши тем, что не имеют заострённых углов, и, если у вас есть маленький ребёнок, который может нечаянно пораниться, обратите внимание на них. В остальных случаях можете отдать выбор квадратным и прямоугольным вариантам.

Как подобрать кухонный стул

Все кухонные стулья должны гармонировать с подобранным столом. Выбирая их, сделайте акцент именно на удобстве, ведь, сидя на них, вы проведёте достаточно много времени. На современном рынке вы можете найти:

деревянные стулья: они могут иметь подлокотники, мягкую либо твёрдую спинку, сиденья, обтянутые текстилем, кожей или кожзамом;

стеклянные стулья: они созданы, чтобы визуально расширять пространство кухни, и идеально сочетаются со столами из идентичного материала;

плетенные стулья: отличный вариант для уютного дома за городом или дачи (зачастую их выполняют из ротанга, бамбука либо лозы);

пластиковые стулья: они могут быть полностью из пластика или иметь металлический каркас, их главные достоинства — простота в уходе и лёгкий вес.

Заключение

Подбирая мебель для кухни, в первую очередь ориентируйтесь на собственный вкус. Старайтесь подобрать варианты, которые будут качественными и одновременно с этим недорогими. Желаем вам удачи в выборе!

Информация подготовлена по материалам сайта nm-shop.by.