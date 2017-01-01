Компания "Реал Окна": производство качественных ПВХ конструкций в Минске

Достаточно только разогреть докрасна радиаторы, чтобы в зимнее время в квартире воцарилось тепло? Однозначно нет! Важно не только обеспечить надлежащий прогрев помещения, но и создать необходимые условия для того, чтобы теплый воздух не покидал их. Оптимальное решение проблемы - замена устаревшей оконной "столярки" на стеклопакеты нового поколения.
За помощью жителям Минска стоит обратиться в компанию "Реал Окна". Вниманию целевой аудитории предлагается уникальная возможность выгодно купить пластиковые окна от производителя. Высокое качество профилей (производства ведущих брендов) обеспечивает долгий срок службы конструкции. Изделия рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях. Профили не теряют начальные технические характеристики в результате длительного нахождения как при экстремальной жаре, так и при предельно низких температурах воздуха.
Отдельно стоит указать на достойные критерии фурнитуры. При изготовлении оконных конструкций используется фурнитура поворотного и поворотно-откидного типа от ведущего австрийского производителя Maco. Особенность оборудования данного бренда состоит в возможности выдержать свыше 40 тысяч циклов открытия и закрытия. В отношении ПВХ систем, оснащенных высококлассной фурнитурой, предоставляется гарантия на 10 лет работы при условии интенсивной эксплуатации.
Фирма "Реал Окна" реализует продукцию, адекватная цена которой оптимально соотносится с непревзойденно высоким качеством. Конструкции заказывают для заполнения проемов различных конфигураций. Компания осуществляет продажу окон ПВХ как частным лицам, так и организациям.
Что необходимо знать о сильных сторонах стеклопакетов, представленных компанией "Реал Окна"?
Компания "Реал Окна" предлагает комплекс услуг в Минске по установке технологичных конструкций. Клиентам необходимо только заявить о желании приобрести ПВХ системы. Замером конструкций и их монтажом занимаются специалисты компании-производителя. Работы выполняются качественно, в предельно сжатые сроки.