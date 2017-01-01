Покупка автомобиля в кредит

Автомобильный рынок Беларуси неуклонно растет. Все больше людей желают приобрести автомобиль в собственность, но не всегда есть финансовая возможность для осуществления покупки. Приобрести долгожданное авто поможет кредит или лизинг для физических лиц http://www.mikro-leasing.by/fiz-licam.

Программы кредитования.

В настоящее время кредитные организации и дилеры предлагают широкий выбор программ при покупке автомобиля в кредит. У каждой программы есть свои положительные стороны, но и минусы тоже присутствуют. Среди них можно выделить:

Целевой кредит

Программа государственной поддержки кредитования

Buy-back

Лизинг автомобиля

Особенности программ кредитования для покупки авто.

Целевой кредит предполагает адресное направление заемных средств. Они могут быть использованы только для покупки автомобиля, но размер процентной ставки наиболее выгоден для заемщика. После покупки оформляется залоговое обязательство, которое будет снято только после погашения кредитных обязательств. В случае невозможности заемщиком исполнить свои обязательства перед банком, залоговый автомобиль изымается для реализации и погашения остатка задолженности. Кроме того, банк обяжет заемщика оформить страховку КАСКО.

Большую популярность в России приобрела программа кредитования с государственной поддержкой. Согласно этой программе купить машину можно по минимальной процентной ставке. Государство возьмет на себя частичное финансирование покупки в размере не более 6.7 пунктов ставки по процентам. Если банк предлагает автокредит под 20 % годовых, то по программе поддержки ставка составит примерно 13.3 %.

Для участия в программе необходимо соблюдение нескольких требований:

Максимальная цена автомобиля составляет 1 450 000 руб.;

Автомобиль российской сборки;

Запрещено приобретать подержанный автомобиль;

Расчеты должны производиться только в национальной валюте;

Период кредитования не должен превышать 3 лет;

Оформление залога обязательно.

Программа кредитования Buy-back предполагает следующую схему. Кредитная масса делится на три части – первоначальный взнос, ежемесячные платежи, остаток, который выплачивается по окончании кредитного периода. Сумма остатка погашается следующим образом:

Путем реализации автомашины дилером;

Путем самостоятельной реализации автомашины;

Перезаключение договора на 1-2 года, в течение которого выплачивается остаток средств.

Огромным недостатком такой программы является повышенная ставка. За возможность отстрочить погашение долга придется доплатить.

Новым видом приобретения автомобиля, еще не столь популярным в России, является лизинг легкового автомобиля. Он предполагает долгосрочную аренду автомобиля с ежемесячными платежами. По окончании срока договора машина может быть выкуплена либо возвращена дилеру. Первый взнос варьируется от 20 до 50 %.

Выбор программ кредитования широк, но, прежде чем решиться на покупку авто в кредит, заемщик должен оценить свои финансовые возможности в долгосрочной перспективе, чтоб в будущем не потерять и деньги и автомобиль.