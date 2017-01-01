Кредиты в Беларуси: как выбрать и оформить кредит наличными

Выгодные кредиты можно найти во многих банках Беларуси. Стоит только учитывать, насколько комфортные условия предлагают финансовые учреждения. Не должны смущать такие показатели как суммы, проценты, сроки, обеспечение, объемы ежемесячных выплат и другое. В том, какой кредит самый выигрышный, давайте разберемся.

Показатели выгодного кредита

На что необходимо обращать внимание, выбирая кредит на потребительские нужды? Следует выделять тот, который можно досрочно погасить без штрафов. Именно этот параметр – яркая характеристика выгодного кредита. Также подчеркнем: чем больше срок выплаты по кредиту, тем меньше сумма ежемесячной платы. Так и процесс возврата займа будет комфортным. Оптимальным периодом выплаты кредита является срок от 3 и более лет. А что касается самих денежных средств, то отметим, чем больше суммы, тем серьезнее условия предъявляются к будущему клиенту: поручительство, залог имущества, неустойка, ограничения по возрасту, страхование и прочее.

Взять необходимую сумму под низкий процент, с минимальным объемом пакета документов хотелось бы многим. Но как его найти, при этом не тратить много времени на уточнения условий в разных банках. Для пользователей сайта ВЫБЕРИ!BY предлагается кредитный калькулятор онлайн, который оценит ваши финансовые возможности, подберет удобный банковский продукт. На заполнение онлайн-скоринга уйдет приблизительно пару минут. В выпадающих списках можно выбрать подходящий вариант ответа. Эта аналитическая система уникальна. Такого кредитного калькулятора нет на других порталах Беларуси, а ведь с таким же алгоритмом работают многие банки Беларуси. Наша система проанализирует ваши ответы и выдаст результат о возможности кредитования и подскажет выгодные предложения, исходя из введенных вами данных.

Как взять кредит наличными?

Финансовые учреждения выдают кредиты несколькими путями: наличными, безналичным переводом на счет, предоставлением кредита на банковскую карточку. Последнюю в ряде случаев банки могут доставить на дом или офис. Вы сможете взять кредит наличными в Минске и других городах во многих банках. Для этого заранее узнайте у консультанта в банке о способе предоставления денежных средств. Чтобы выбрать выгодный кредит, учитывайте дополнительные платежи, которые часто могут скрываться за низкой процентной ставкой. Как правило, банк может взымать комиссию за снятие наличных со счета в кассе или банкомате.