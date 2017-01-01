Организация любого производства это сложный и многоуровневый проект, который должен быть прдуман до мелочей, а в последствии еще и работать. Именно поэтому так важно. Когда уже проект воплощается в жизнь, выбирать правильное оборудование, которое сможет работать правильно много лет, без претензий.

Если ваше производство основано на работе с водой, то вам просто необходимо задуматься про регуляторы давления. В этом вам помогут регулирующие клапаны от компании Dorot.

Компания Dorot уже больше полувека занимается производство регулирующих, запорных и предохранительных гидравлических клапанов для водо/теплоснабжения, системах пожаротушения. Если вы спешите и вам срочно нужны клапаны, то компания изготовит их вам ха две недели! Также есть возможность работы и под заказ – если вы хотите приобрести клапаны «нестандартного» размера.

Качество и гарантия на все сто процентов! Такой стаж на рынке клапанов – это не маленький срок. И все говорит само за себя. Но для клиентов всегда предоставляется гарантия два года. Также ест вохмоедность и расширенной гарантии – на пять лет. Весь товар сертифицирован! Что может быть лучше? Отличная компания, отличная продукция. Качество!