Любой праздник, который человек хочет отметить «с размахом», влечет за собой хлопоты и суету. Особенно это касается Челябинска. Тут не так уж и много достойных банкетных залов, где можно сделать свой праздник красивым, «хлебосольным», а также незабываемым. Теперь зал для проведения юбилея есть и в этом городе!

Банкетный зал, как несложно предположить, – это место, куда ваши гости должны прийти в любом настроении, а уйти, наполненные позитивом и благодарностью за отлично проведенное время. Поэтому и подход к его выбору должен быть соответствующим, и первое, от чего следует отталкиваться, это то, какое событие вы планируете в нем отметить. Ведь подход к каждому празднику строго индивидуален.

«Царский двор» - это именно такое место, где любой повод: пусть то свадьба, юбилей или день рождения, станет настоящим праздником. Для вас разнообразная русская и европейская кухня; удобное местоположение зала. Вы и ваши гости останетесь довольны!