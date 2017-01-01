Течеискание – это способ обнаружения нарушения герметичности вакуумных систем. Если вы об этом раньше не слышали, но часто сталкиваетесь на своем производстве, по работе с такими проблемами как разгерметизация, то компания «БЛМ Синержи» готова вам помочь с этим вопросом. Компания предоставляет услугу течеискание гелием. Этот способ помогает найти разрывы и разгерметизированные участки в трубопроводах, магистральных системах, вакуумных приборах, приборах с герметичностью и других случаях. Для обнаружения таких трещин, причин разгерметизации, организация гелиевые течеискатели. Этот метод более новый, но он действительно, помогает в таких сложных ситуациях.

Течеискатели Pfeiffer Vacuum отличаются рядом преимуществ в сравнении с аналогичными устройствами конкурентов:

- высокое качество материалов и сборка от немецкого производителя;

- максимальная чувствительность на широких диапазонах детекции;

- быстродействие и производительность;

- способность работать с большими объемами и различными средами.