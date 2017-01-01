Тележки рохли Юнгхайнрих в Екатеринбурге теперь доступны каждому!

Тележка гидравлическая предназначена для перемещения крупногабаритного груза как по территории складов, так и по торговым помещениям (крупных супермаркетах и прочее). Особенностью и большим преимуществом такой тележки является ее ручное управление. А грузоподъемность и работать в целом – это просто настоящая находка, ведь тележка может поднять до трех тонн, но при этом сама она удобна в управлении и может работать долго.

Все что вам необходимо знать при выборе гидравлической тележки, это с каким максимальным весом вы будете работать (чтобы выбрать тележку с максимальным или минимальным весом), а также хотите ее с ручным управлением, либо же автоматизированным.

Пусть ваша работа приносит вам только радость.