Развитие бизнеса без риска

Собственная ниша на розничном рынке торговли одна из наиболее важных задач для каждого предпринимателя вне зависимости от степени его финансовых способностей. Предпринимателям, развивающим свою деятельность на начальном этапе процесс продаж выгоден максимальной скоростью оборотов капитала, в противоположном же случае перспектива выгоды для опытного предпринимателя заключается в организации крупномасштабного проекта обладающего разнообразным ассортиментом изделий и в дальнейшем имеющего стабильную прибыль.

В обоих случаях существуют возможные риски способные принести не только весомые убытки, но и даже привести к полному банкротству. К основным причинам, влияющим на уменьшение уровня дохода относиться неверно подобранное торговое оборудование, применяемое при организации системы выкладки/хранения изделий.

Для минимизации рисков подобного характера стоит обратиться к экспертам, специализирующимся в этом направлении. Московская компания «ВистаПлюс» (vistaplus.ru) входит в число ведущих фирм по предоставлению услуг в сфере оснащения коммерческих площадей, за время существования на рынке она реализовала множество проектов по оснащению коммерческих предприятий от малых магазинов до крупных «супермаркетов».

Высокий уровень знаний и опыт специалистов нашей фирмы помогает привлечь не только клиентов желающих приобрести торговое оборудование для магазина, но и производителей, с большинством из них «ВистаПлюс» имеет давние доверительные отношения, а также выступает в качестве их сертифицированного представителя.

Конкурентное преимущество предприятия - это быстрое формирование заказа и присутствие гибкой системы цен. Наличие собственных складских помещений, расположенных в непосредственной близости друг от друга, а также поддержание в них большого запаса ассортимента оборудования позволят укомплектовывать заказ клиента в пределах одного рабочего дня.

Кроме того, фирма предоставляет большой спектр дополнительных услуг для своих заказчиков и партнеров. Среди них наиболее востребованы - составление проектов по оснащению торговых помещений, замеры и сборка деталей специалистами предприятия. Благодаря наличию огромных знаний в данной сфере мы способны предложить нашим компаньонам и заказчикам тщательно проработанные бизнес-предложения в целях экономии бюджета и усовершенствования первичных условий при старте retail-проекта.

Предприятие сформировало дружеские и партнерские отношения с высоким числом компаний – клиентов и – партнеров во многих регионах Российской Федерации, что, в свою очередь, говорит о зрелости всего коллектива.

Сотрудничество, направленное на взаимовыгодные отношения в сфере поставок с дружественными компаниями-партнерами является отличительным признаком фирмы «ВистаПлюс». Наличие большого ассортимента дает возможность оснастить любую коммерческую площадь от небольших магазинов «шаговой доступности» до гипермаркетов.