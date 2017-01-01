Преимущества корм Royal Canin для вашего питомца

У каждого, кто впервые решает завести четвероногого друга, возникает вопрос - чем кормить нового члена семьи?
"Человеческая" еда или корм для животных?
Некоторые хозяева собак и кошек предпочитают кормить питомца со своего стола. Однако большинство ветеринарных специалистов в один голос утверждают, что такой выбор неверен. "Человеческая" еда часто вызывает аллергию у животных, или, наоборот, может послужить причиной авитаминоза. Даже если вы будете готовить своему щенку и котенку специально (варить рыбу или готовить кашу с добавлением мяса, как делают некоторые хозяева) - его питание не будет достаточно сбалансированным и рано или поздно отрицательно скажется на здоровье питомца.
В данном случае прекрасной альтернативой является корм для животных. Среди разновидностей корма всегда модно найти тот, который подойдет именно вашему любимцу. При этом он будет соответствовать всем требованиям и содержать нужный баланс питательных веществ, витаминов и минералов. Самые разнообразные корма для ваших домашних любимцев вы можете купить в зоомагазине "Zoomama".
Royal Canin - один из лидеров в производстве питания для ваших любимцев. Из истории компании.
Один из самых известных и популярных кормов - это Royal Canin.
История бренда берет свое начало в далеком 1967 году. Именно тогда врач-ветеринар из Франции Жан Катари разработал сбалансированную смесь, предназначенную для кормления собак, и придумал название своему детищу - Royal Canin. В следующем году была создана первая фабричная линия для производства собачьего корма. В 1980-м году впервые был выпущен корм для щенков этой марки, а позднее и новый вид продукции, предназначенный специально для кошек и котят.
В Россию продукция Royal Canin была впервые привезена в 1992 году. За два с половиной десятилетия марка стала любимой для миллионов владельцев собак и кошек в нашей стране.
В 1997 году компания впервые предложила широкий спектр всевозможных кормов для кошек и собак. В новой линейке товара были учтены размеры, возраст и физиология организма. Этот принцип классификации животных на условные группы до сих используется всеми производителями кормов экстракласса.
В 2002 году компания впервые в мире выпустила на рынок корма для разных пород животных, где состав рациона подобран с учетом всего спектра научных данных в изучении пород.
Сегодня компания Royal Canin - признанный эксперт в сфере сбалансированного питания для домашних животных.
Виды кормов Royal Canin.
Royal Canin непрерывно улучшает рецептуру своих кормов, основываясь на современных исследованиях в области ветеринарии. Рецептура учитывает как питательную ценность, так и усвояемость кормов и их вкусовую привлекательность для разных животных.
Имеющиеся в продаже корма как для кошек, так и для собак делятся на три основных вида - повседневный корм для взрослых животных, корм для малышей (для котят и щенков) и ветеринарная диета. В линиях диетических продуктов представлены корма для пожилых, стерилизованных и кастрированных животных, для животных с избыточным весом, с диагностированным диабетом, с болезнями печени, почек, от выпадения шерсти, от аллергии, при нарушениях пищеварения, в условиях стрессовых ситуаций, для беременных и кормящих животных и другие. Существуют продукты для отдельных пород животных, причем гранулы различаются по форме в зависимости от строения ротовой полости животных - производитель делает все, чтобы животному было удобно брать корм из миски и жевать его. Также корм делится на сухой и влажный.
Все разнообразие кормов Royal Canin вы можете купить в зоомагазине "Zoomama".
Правила хранения и подачи корма.
Еще одним преимуществам корма Royal Canin является простота хранения. Все виды кормов расфасованы в удобные упаковки разного размера. В зависимости и потребностей животного владелец всегда может выбрать упаковку большего или меньшего веса.
Вы сделали правильный выбор и остановили свой выбор на промышленном корме для животных класса премиум? Нужно учесть несколько простых правил.
Соблюдая эти простейшие указания, вы обеспечите долгую здоровую и счастливую жизнь своему четвероногому другу.