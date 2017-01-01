Преимущества корм Royal Canin для вашего питомца

У каждого, кто впервые решает завести четвероногого друга, возникает вопрос - чем кормить нового члена семьи?

"Человеческая" еда или корм для животных?

Некоторые хозяева собак и кошек предпочитают кормить питомца со своего стола. Однако большинство ветеринарных специалистов в один голос утверждают, что такой выбор неверен. "Человеческая" еда часто вызывает аллергию у животных, или, наоборот, может послужить причиной авитаминоза. Даже если вы будете готовить своему щенку и котенку специально (варить рыбу или готовить кашу с добавлением мяса, как делают некоторые хозяева) - его питание не будет достаточно сбалансированным и рано или поздно отрицательно скажется на здоровье питомца.

В данном случае прекрасной альтернативой является корм для животных. Среди разновидностей корма всегда модно найти тот, который подойдет именно вашему любимцу. При этом он будет соответствовать всем требованиям и содержать нужный баланс питательных веществ, витаминов и минералов. Самые разнообразные корма для ваших домашних любимцев вы можете купить в зоомагазине "Zoomama".

Royal Canin - один из лидеров в производстве питания для ваших любимцев. Из истории компании.

Один из самых известных и популярных кормов - это Royal Canin.

История бренда берет свое начало в далеком 1967 году. Именно тогда врач-ветеринар из Франции Жан Катари разработал сбалансированную смесь, предназначенную для кормления собак, и придумал название своему детищу - Royal Canin. В следующем году была создана первая фабричная линия для производства собачьего корма. В 1980-м году впервые был выпущен корм для щенков этой марки, а позднее и новый вид продукции, предназначенный специально для кошек и котят.

В Россию продукция Royal Canin была впервые привезена в 1992 году. За два с половиной десятилетия марка стала любимой для миллионов владельцев собак и кошек в нашей стране.

В 1997 году компания впервые предложила широкий спектр всевозможных кормов для кошек и собак. В новой линейке товара были учтены размеры, возраст и физиология организма. Этот принцип классификации животных на условные группы до сих используется всеми производителями кормов экстракласса.

В 2002 году компания впервые в мире выпустила на рынок корма для разных пород животных, где состав рациона подобран с учетом всего спектра научных данных в изучении пород.

Сегодня компания Royal Canin - признанный эксперт в сфере сбалансированного питания для домашних животных.

Виды кормов Royal Canin.

Royal Canin непрерывно улучшает рецептуру своих кормов, основываясь на современных исследованиях в области ветеринарии. Рецептура учитывает как питательную ценность, так и усвояемость кормов и их вкусовую привлекательность для разных животных.

Имеющиеся в продаже корма как для кошек, так и для собак делятся на три основных вида - повседневный корм для взрослых животных, корм для малышей (для котят и щенков) и ветеринарная диета. В линиях диетических продуктов представлены корма для пожилых, стерилизованных и кастрированных животных, для животных с избыточным весом, с диагностированным диабетом, с болезнями печени, почек, от выпадения шерсти, от аллергии, при нарушениях пищеварения, в условиях стрессовых ситуаций, для беременных и кормящих животных и другие. Существуют продукты для отдельных пород животных, причем гранулы различаются по форме в зависимости от строения ротовой полости животных - производитель делает все, чтобы животному было удобно брать корм из миски и жевать его. Также корм делится на сухой и влажный.

Все разнообразие кормов Royal Canin вы можете купить в зоомагазине "Zoomama".

Правила хранения и подачи корма.

Еще одним преимуществам корма Royal Canin является простота хранения. Все виды кормов расфасованы в удобные упаковки разного размера. В зависимости и потребностей животного владелец всегда может выбрать упаковку большего или меньшего веса.

Вы сделали правильный выбор и остановили свой выбор на промышленном корме для животных класса премиум? Нужно учесть несколько простых правил.

Если раньше ваш любимец ел обычную пищу с вашего стола - на сухой корм его лучше переводить постепенно. Через неделю после смешивания пищи вполне можно перейти полностью на готовую продукцию.

Если вы начали кормить кошку или собаку сбалансированным кормом Royal Canin - не стоит в дальнейшем давать им лакомства или дополнительную подкормку с вашего стола. Промышленный корм включает в себя, что необходимо вашему питомцу для правильного развития и здорово жизни, а излишние лакомства могу только нарушить баланс или повредить пищеварению.

Если животное питается кормом Royal Canin - в его миске всегда должно быть достаточно воды. Миску с водой лучше ставить не рядом с кормом, а в другом месте. Инстинкты хищников (к которым относятся и собаки, и кошки) таковы, что они инстинктивно ищут водопой дальше от того места, где лежала еда.

Соблюдая эти простейшие указания, вы обеспечите долгую здоровую и счастливую жизнь своему четвероногому другу.