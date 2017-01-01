Особенности качественных швейцарских часов

Качество швейцарских часов ценится во всем мире. У ценителей непревзойденного часового механизма на слуху такие марки, как BLANCPAIN, IWC, Longines, PATEK PHILIPPE, Rado, Tissot. И конечно же, Rolex - марка с более чем 110 летней историей.

Часы Rolex - роскошь и качество

Посетив магазин швейцарских часов в Москве, вы можете посмотреть ассортимент марки часов Rolex. Компания на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков часов премиум класса. В основном потребителями данной марки являются люди, которым необходимо демонстрировать свой высокий социальный статус - это и бизнесмены, артисты, спортсмены, политики. Каждая модель часов Rolex имеет особый серийный номер, маркируется по уникальной технологии. К сожалению, большой процент подделок не всегда дает возможность донести уникальность качества оригинальных часов. По мнению экспертов, наиболее подделываемая модель часов Rolex это известная серия Submariner. Поэтому все те, кто хочет приобретать действительной качественный и оригинальный товар в Москве, обращаются в магазин с хорошей репутацией, такой как http://www.chistueprudi.ru.

Политика компании Rolex в вопросах производства и качества

Выпускает rolex около 600 тысяч изделий в год. Хотя спрос на оригинальные модели от этого производителя больше, политика компании - это прежде всего качество, поэтому лимит производства изделий этой марки в день ограничен. За всю историю существования компании, были разработаны модели, которые можно считать популярными - это и Rolex Submariner, а также Day-Date, модель выполнена из золота и платины. Day-date была реализована, как первая версия, которая дату показывает вместе с названием дня недели. В этих часах реализован также особый браслет, звенья которого по своей форме округлые и состоят из трех рядов.

Также популярна модель rolex daytona, купить которую можно у авторизованного продавца продукции rolex например, здесь http://www.chistueprudi.ru/rolex-daytona. Модель этих часов разрабатывалась для автогонщиков. Часы отличает элегантный дизайн и функциональность. Этот хронограф может измерять скорость, работая как с километрами, так и с иными единицами длины. Очень стильная и оригинальная модель, радует потребителей уже на протяжении более 50 лет. Модель выполнена в золоте, платине и стали.

Часы как часть капитала

Приобрести качественные и дорогие часы, это прежде всего сделать отличное капиталовложение. И если владелец решит продать часы со временем, то может неплохо заработать. Эта инвестиция, которая при необходимости может принести хороший доход. Ведь по прошествии времени цена на эти изделия не падает, марка и качество всегда ценятся. Часы демонстрируют не только финансовую состоятельность владельца, но и показывают хороший вкус.

Говоря про изделия Rolex всегда хочется отметить их особый дизайн. Если мы рассмотрим, то большинство популярных моделей выполняются в золоте розового, белого, желтого оттенков, а также используется платина. Эти дорогие материалы придают не только роскошь изделию, но и долговечность. Настоящие часы Rolex всегда тяжелые. Они имеют трех звеньевые или пяти звеньевые браслеты. Особое крепление замка, позволяет открывать часы по особой технологии.