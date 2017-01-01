Качественная электротехническая продукция в одном каталоге

Как и зачем используются устройства плавного пуска?

ЕвроЭнергоСервис является не только производителем качественной продукции, но и первым поставщиком на рынок нашей страны товаров концерна ABB. И собственные, и зарубежные товары организация успешно реализует не первый год своей работы. Вниманию клиентов предлагается возможность купить устройство плавного пуска в Минске с помощью каталога ЕвроЭнергоСервис.

УПП обеспечивают:

Плавный запуск и разгон двигателя до номинальной частоты вращения. Необходимы для, скажем, электродвигателей с вентиляторной характеристикой.

Плавную остановку.

За счет первых двух пунктов значительно уменьшается ток, что приводит к его экономии.

Представленное в каталоге компании оборудование рассчитано на работу с асинхронными электродвигателями разных видов.

Распределительные щиты и их назначение

Используемые на предприятиях, в жилых домах и на других участках распределительные щиты (в том числе ГРЩ) представлены огромным разнообразием в каталоге ЕвроЭнергоСервис. Установленная на любой распределительный щит цена остается объективной и не выходит за рамки комфортной для клиента.

Основная задача этого вида электротехники – распределение электроэнергии по нескольким линиям от одного источника. К дополнительным, однако, не менее важным функциям, относятся:

Защита модулей от внешнего воздействия.

Обеспечение отходящих линий безопасностью от различных сверхтоков.

Совместное белорусско-чешское предприятие ЕвроЭнергоСервис готово помочь потребителям, которым необходимо:

Качественное электротехническое оборудование разных видов (низковольтное, модульное, комплексное) без неоправданных наценок за неиспользуемые эксплуатационные мощности.

Профессиональное обслуживание и помощь на любом этапе покупки. Сотрудники организации готовы ответить на все интересующие вопросы максимально подробно. С их помощью заказчик гарантированно получит максимум преимуществ от сотрудничества.

Сервисное обслуживание приобретенных комплексных устройств в своем городе. Специалисты компании решат актуальные проблемы в короткие сроки с минимальными издержками.

Ознакомьтесь с ассортиментом ЕвроЭнергоСервис, чтобы найти интересующие виды техники и оценить перспективы выгодного сотрудничества.

ЕвроЭнергоСервис сами производят этот типа приборов и готовы взять на себя обязательства по сервисному обслуживанию.