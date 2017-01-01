Клиника «ВэллВет» поможет вашим питомцам оставаться здоровыми. Современное оборудование и грамотные специалисты вовремя выявят причины изменения в самочувствии домашних любимцев. Мы предлагаем полный комплекс диагностических и лечебных услуг:

консультация терапевта, хирурга и дерматолога;

проведение хирургический операций;

эндоскопическая хирургия;

лабораторная диагностика;

стоматология;

вакцинация и чипирование.

Лабораторная диагностика домашних животных в Минске позволит своевременно выявить патологические процессы в организме животного. Она играет важнейшую роль в постановке верного диагноза и назначении грамотного лечения. О всех нюансах здоровья вашего питомца расскажут качественные и количественные лабораторные показатели. Пройти диагностический комплекс в нашей клинике рекомендуется в следующих случаях:

для получения точных сведений о здоровье при первом обращении к специалисту;

у животного появились признаки плохого самочувствия;

для подтверждения диагноза при наличии у врача подозрений на то или иное заболевание;

перед и после хирургических вмешательств;

для контроля качества лечения на стадии выздоровления.

Особой популярностью пользуется такая услуга, как чипирование животных. Она представляет собой введение небольшой капсулы с микросхемой под кожу питомца. Это маленькое приспособление содержит идентификационный номер, который вносится в ветеринарный паспорт и общую базу данных. Процедура внедрения капсулы производится с помощью одноразового шприца быстро и безболезненно. Сам микрочип не излучает никаких волн и полностью безопасен для здоровья и самочувствия домашних животных.

В некоторых случаях потребуется обязательно чипировать питомца:

при пересечении границ с Европейским союзом (закон от 2011 года);

для участия в выставках;

для получения ветеринарного паспорта, который требуется всем охотничьим собакам (закон от 2014 года).

В целом чипирование в нашей стране является добровольным мероприятием. Но тот, кто любит своего питомца, должен понимать, что в случае потери животного, это самый простой и надежный способ его поиска. Нашедший «потеряшку» может обратиться к ветеринарному врачу. Специалист с использованием сканера считает сведения, содержащиеся на микрочипе, и сможет отыскать в единой базе данных владельца потерянного животного.