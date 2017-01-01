Что мешает вести успешный бизнес риэлтерским компаниям?

По многим направлениям на рынке недвижимости проделана большая работа в систематизации базы данных жилых объектов. Например, каталог новостроек Бреста Flatfy.by позволяет быстро найти квартиру, подходящую по всем параметрам. Но риэлтерские организации вынуждены вести свою деятельность, пользуясь старыми способами получения информации.

Для проверки юридической чистоты приходится направлять большое число бумажных запросов в соответствующие организации, при этом интересующая информация поступает также в бумажном виде. Это мешает эффективно вести бизнес, и в значительной степени ухудшает качество предоставляемых услуг, в том числе за счет существенного замедления всей процедуры.

Не так давно было проведено заседание «круглого стола», организованное Союзом «Конфедерации агентств недвижимости» и Белорусской ассоциацией «Недвижимость», на котором также присутствовали представители Госкомитета по имуществу, Государственного Технологического Института, Центра Электронных Услуг, Кадастрового агентства, Центра Законодательства и Правовых исследований. Основной темой обсуждения являлся переход на новые методы ведения риэлтерской деятельности, в том числе к дистанционным запросам на получение информации с помощью электронных систем связи и получения данных в электронном виде.

На заседании было отмечено, что быстрое развитие интернет-технологий в значительной степени изменило правила игры на рынке недвижимости. Доступ к важной информации получают так называемые «серые» риэлторы, которые работают неофициально и за счет этого предоставляют более дешевые услуги, не защищая при этом права граждан и не неся никакой ответственности за совершение сделок. Доля таких сделок в последнее время достигла тридцати процентов.

В то же время компании, работающие официально, поставлены в невыгодные условия устаревшими методами работы, поэтому государственное урегулирование использования современных технологий является крайне важной задачей.

Развитие системы электронного правительства и включение в ее работу риэлтерских компаний способно не только ускорить и упростить все процедуры, связанные с получением и предоставлением информации, заключением договоров и безопасностью личных данных. Модернизация системы позволит практически полностью исключить вероятность обмана недобросовестными маклерами. Это приведет к ускорению совершения сделок и оживлению на рынке недвижимости.