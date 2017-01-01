Kabanchik.by: для тех, кто ищет работу и работников

Kabanchik.by — это отличный сайт для тех, кто ищет помощь в разных вопросах и людей, нуждающихся в подработке. Онлайн-сервис заказа услуг объединяет заинтересованных пользователей и позволяет каждому получить то, на что он рассчитывает.

Несколько советов для работников

Если вы умеете делать что-то по хозяйству или имеете опыт в более узкой специализации: от электрики до копирайтинга — стоит попробовать себя на этом сервисе. Работа здесь находится всегда, и ее большой плюс в том, что можно выбирать предложения по времени, сразу ограничивать себе рабочий день. То есть это дело может быть дополнительным, в качестве хорошего бонуса, лишнего заработка.

Чтобы найти работу на Kabanchik.by, стоит просто подробно и точно описать свои возможности — преувеличивать ничего не рекомендуется, так как на сайте существует система отзывов — заказчик обязательно выскажет свое мнение. Нет никаких ограничений и в плане выполнения разных задач. Один и тот же человек может писать тексты и заниматься уборкой — все зависит от желаний исполнителя и его реальных возможностей.

Советы для заказчиков

Этот сайт хорош тем, что можно заказать самые разные виды работ: написать лендинг, помыть люстру, установить сантехнику, выгулять собаку, отвезти родителей на дачу — перечислять можно бесконечно. И большой плюс заключается в том, что цены на услуги есть самые невысокие — никаких процентов, накруток компаний. Частные исполнители нередко справляются лучше, а просят за свою работу меньше. Это выгодное решение для обеих сторон. Более того, заказчикам нет смысла сомневаться в безопасности услуги: пользователи на Kabanchik.by проходят верификацию, то есть подтверждают собственные аккаунты. Это лучшая защита от мошенничества и просто нежелательного поведения. А еще работники сайта очень дорожат своими местами и хорошими отзывами.

Некоторые возможности сайта

Кроме заказа онлайн, быстрого выбора категории и исполнителя, а также наличия отзывов, можно выделить и другие плюсы. Так, сервис предполагает не только работу отдельных частных исполнителей, но и компаний — это тоже очень удобно для работников или заказчиков, желающих сотрудничать только с фирмами. Сортировка по популярным направлениям позволяет в считанные секунды оказаться в нужном разделе. Вообще интерфейс очень удобен — он продуман до мелочей, а потому все пользователи высоко оценивают возможности для работы. Kabanchik — это задача, которая всегда будет решена.