Hay Day - Новая увлекательная онлайн-ферма. Мнение экспертов Anderbot.com

Хорошо провести время можно по-разному. Но самое интересное - сетевая игра Hay Day. Погружаясь в нее, чувствуешь себя настоящим фермером. А это значит, что можно:

строить;

выращивать домашних животных;

сеять сельскохозяйственные культуры;

ухаживать за посевами;

убирать урожай;

продавать плоды своего труда;

тратить деньги в местном магазинчике;

расслабляться во время увлекательной рыбалки.

Как загрузить игру

Как и многие игровые компьютерные приложения для начала надо скачать Hay Day. Делается это просто:

1. Находите раздел в Anderbot.com.

2. Активируете кнопку «установка».

3. Ждете, когда загрузится «Фермерское счастье».

При условии, что Вы собираетесь играть на андроиде, надо просто следовать инструкциям, которые появятся на экране.

Основа игры

Сама по себе идея не нова. Родственник, в нашем случае дядя, просит присмотреть за его фермерским хозяйством, Вы любезно соглашаетесь, и вот тут начинается главное. Просьба была не случайной, ферма медленно, но верно идет к финансовому краху, а Вам предстоит спасти ее от продажи с молотка. Что надо для этого делают? Правильно:

следят за доверенным хозяйством;

сажают в огороде уже знакомые и новые культуры;

поливают и окучивают;

строят хозяйственные постройки;

расширяют границы владений;

кормят скот и домашних животных.

Одним словом, делают все, чтобы ферма начала приносить доход.

Секреты игры

Часто неискушенные игроки пытаются развить ферму за рекордно короткие сроки. Сделать это конечно можно, но для этого используют некоторые нюансы и секреты hay day. Способы быстрого развития:

1. Просмотрите газеты – свою, соседей, конкурентов. Найдите все, что понадобится сейчас и в дальнейшем, покупайте, впоследствии продайте ненужные предметы, но уже по большей цене.

2. Идите в гости к друзьям. Найдете ящик с инструментом и смело забирайте. В случае, если ящичек закрыт, не проходите мимо – кликните на пустое место на экране, перезагрузите ферму друга, и опять нажмите на его аватарку. После того, как игра перезагрузится, поищите ящик в другом месте и нажмите на него. Такая манипуляция сработает не сразу, повторите ее и добейтесь результата.

3. При авторизации через Фейсбук Вам подарят пять алмазов. Также их получают и за участие в конкурсах или просмотр трейлеров. Ну а если Вы повысили уровень, или завладели сундуком, то гарантировано получение драгоценного камня.

4. Приобретенные камушки стоит отдавать на создание продуктов, при других вариантах Вы потратите их впустую

5. На каком-то этапе Вас одолеют лягушки. Избавиться от них можно только достигнув 22 уровня, а там перенести в доступный пруд.

6. После прохождения 4 уровня вам будет доступна помощь Тома, используйте его по полной, даже при условии траты монет. Дальше просить его сделать что-то можно будет только за алмазы.

Вот и все тонкости быстрого возрождения фермы. Дерзайте, зарабатывайте, развивайтесь.