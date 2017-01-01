Недорогие VPS любой мощности от REG.ru

Виртуальный сервер для большинства веб-сайтов является идеальной площадкой. На VPS возможно разместить сколько угодно ресурсов, подключить любые необходимые технологии, а также использовать все предоставляемые хостинг-провайдером вычислительные мощности. Но, чтобы опыт от использования виртуального сервера был исключительно положительным, нужно выбрать надежного поставщика телематических услуг.

В русскоязычном сегменте Интернета работает немного хостинг-провайдеров, способных гарантировать достойное качество обслуживания.

Одним из таковых является REG.ru – самый известный поставщик телематических услуг в Рунете. Он работает на этом рынке уже более десяти лет, постоянно развивая свои сервисы. Данный провайдер предлагает очень широкий выбор тарифов на VPS. У него можно арендовать маломощный сервер с 512 мегабайтами ОЗУ и 1 процессорным ядром на 2 Гигагерца, на котором сможет нормально работать небольшой сайт, созданный на основе одной из популярных CMS. Стоимость такого тарифа ниже 200 рублей в месяц. Те, кому требуется много мощности, у РЕГ.РУ могут купить 4-ядерную виртуальную машину с 8 гигабайтами ОЗУ и 45 гигабайтами места на SSD. Стоимость такой виртуалки чуть больше 3 тысяч рублей в месяц.

Компания предлагает на выбор одну из двух технологий виртуализации: OpenVZ и Xen. В отличие от физических машин, которые также предлагаются этим хостинг-провайдером, VPS активируется моментально – сразу после оплаты услуг клиент может начать ею полноценно пользоваться. Еще одна интересная особенность виртуальных серверов reg ru заключается в возможности увеличивать их мощность в любой момент.

Клиентам данного сервиса не приходится покупать новый VPS и переносить все данные – достаточно сделать несколько кликов в панели управления, и у существующего сервера будет увеличен объем оперативной памяти, количество процессорных ядер и/или расширено дисковое пространство. Те же, кто арендует сервер сразу на полгода или более продолжительное время, получают подарки от хостера. Во-первых, дается скидка в 30%; во-вторых, бесплатно предоставляется SSL-сертификат для одного сайта и один или несколько доменных имен; в-третьих, предлагается купон на несколько тысяч рублей для продвижения веб-ресурса через Google AdWords.

При возникновении любых проблем с VPS клиент РЕГ.РУ может обратиться в техническую поддержку. Она отвечает в течение часа вне зависимости от дня недели и времени суток. Также у этого хостера есть обширная база знаний, используя которую можно самостоятельно решить большинство появляющихся вопросов.