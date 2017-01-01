Понятные и доходчивые ответы почти на любые вопросы веб-мастеров и администраторов в разделе "Справка" REG-RU

Выбирать хостинг нужно очень ответственно, так как неосторожность в этом деле может быть чревата: потерей денег, времени и нервов. Если провайдер не способен обеспечить высокое качество обслуживания, то рано или поздно придется переходить к другому.

В Рунете один из немногих надежных хостеров – это РЕГ РУ. При этом данный поставщик телематических услуг является наиболее продвинутым, и он постоянно совершенствует собственные сервисы, оптимизирует расходы и т.д.

Например, сравнительно недавно он создал на своем сайте обширную информационную базу, в которой присутствуют ответы, на вопросы, как касающиеся непосредственно его услуг, так и работы с серверами, хостингом, CMS и т.д. Например, в этом разделе возможно легко узнать, как отключить автопродление (автоматическое пополнение счета) хостинга, доменов и других продуктов REG RU с банковской карты.

Сами информационно-справочные материалы "Справки" REG-RU грамотно и понятно написаны и идеально оформлены. Созданием статей для раздела занимаются технические специалисты, разбирающиеся во всех тонкостях работы серверов и функционирования конкретно сервисов рег.ру.

Но так как такие специалисты не всегда умеют (да и не обязаны) доходчиво доносить информацию, их статьи отредактированы профессиональными копирайтерами. Ими же материалы хорошо оформлены: они включают в себя списки, подзаголовки, разворачивающиеся спойлеры и т.д. Чтобы даже неопытные веб-мастера могли быстро и легко освоить информацию из статей, в них добавлены изображения, на которых сделаны подсказки.

В разделе "Справка" имеется информация почти обо всем, что часто интересует веб-мастеров. Например, в ней возможно найти даже статью, описывающую, как отключить блокировку входа в консоль администратора Joomla или Wordpress. Сами материалы отыскать не составляет никакого труда. Самый простой способ это сделать – воспользоваться полем поиска, которое находится в верхней части любой страницы раздела.

В него достаточно вбить свой вопрос, нажать на Enter, после чего система выведет на экран список ссылок, ведущих на страницы с релевантным содержимым. Для тех же, кто, в свою очередь, хочет поэтапно изучить многие тонкости администрирования серверов, сайтостроительства и т.д., предусмотрены категории и подкатегории, в которые логично рассортированы все материалы.

По понятным причинам нельзя предусмотреть ответ на каждый вопрос. Но даже если у клиента REG.RU возник такой, который отсутствует в "Справке", он может обратиться в саппорт, который всегда работает, и отвечает на вопросы максимум в течение 1 часа.