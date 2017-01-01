Хитрые уловки таксистов в Курске

Не все таксисты в Курске — как и люди вообще — одинаковы. Одни стараются расположить к себе клиента качественным обслуживанием и безупречной вежливостью, чтобы он и в будущем обращался только в эту службу. Другие не прочь «подзаработать» на пассажире, хитрыми уловками накручивая цену. Существует несколько распространенных способов обмана, на которые частенько попадаются жители Курска и других крупных российских городов.

Двойной тариф

Большинство современных служб такси в автоматическом режиме информирует пассажиров о предполагаемой стоимости поездки. Сумма при этом звучит очень даже привлекательно. Но когда дело касается реальности, окончательная стоимость услуг может сильно увеличиться.

Обращаясь в ту или иную службу такси Курска, потенциальным пассажирам стоит внимательно изучать тарифы на ее сайте. Ознакомиться со всеми номерами такси в Куске можно на сайте http://vse-taxi.com/taxi-kursk.aspx. Для привлечения клиентов перевозчик указывает минимальные цены и акцентирует внимание на скидках, но это не повод тут же хвататься за телефон. Советуем обращать внимание на графу доплат, которая «скромно» информирует о возможном повышении стоимости услуги.

Нечистоплотные в вопросах бизнеса таксисты всегда пользуются этой уловкой, чтобы взвинтить цену:

поездки за черту города,

«ночной» тариф,

долгое ожидание клиента,

перевозка багажа,

даже пользование услугой в час пик

Все это лишь дополнительные поводы для обмана. Чтобы не быть неприятно озадаченным в конце путешествия, перед выходом из дома стоит позвонить в диспетчерскую службу и узнать, какой тариф действует конкретно в это время.

Длительное ожидание

Многие таксисты Курска «накручивают» цену еще до того, как пассажир сел в автомобиль. Объясняют они это тем, что долго ждали, а простой — это время и, соответственно, деньги. Не стоит сразу же соглашаться и становиться добровольной жертвой мошенника.

По правилам служб такси, у пассажира есть 10 минут, чтобы собраться, выйти из дома и сесть в ожидающую его машину с шашечками. Если к этому времени счетчик уже оказался включенным, клиент имеет полное право потребовать его обнуления.

Не стоит верить таксисту на слово, если он уверяет, что ждет уже полчаса. Проверить эту информацию очень просто: в SMS-оповещении всегда указывается время прибытия машины. Не получали сообщения? Тогда позвоните в диспетчерскую службу и узнайте, когда такси должно было оказаться у вашего подъезда. Это время всегда фиксируется.

Долгая дорога

Пассажира, который не слишком хорошо ориентируется в черте города или не знает правила дорожного движения, обмануть легче всего. Хитрые таксисты сразу «вычисляют» приезжего и везут его до места назначения по самому длинному маршруту. Но и жителя Курска можно ловко провести. Водителю такси достаточно объявить, что какой-то участок трассы перегорожен, вследствие чего лучше поехать по другой улице.

Не стать жертвой обмана поможет все та же предусмотрительность. Позвоните в службу такси, объявите свой маршрут и попросите просчитать стоимость поездки. Клиент имеет полное право не платить свыше объявленной цены, даже если таксист «доброжелательно» предложил ему «более выгодный» или «более безопасный» маршрут.

Услуги премиум-класса

В Курске существует масса служб такси, как обычных, так и люксовых. Если к подъезду подали автомобиль премиум класса, стоимость поездки наверняка будет высокой. В некоторых службах предусмотрена доплата за различные дополнительные услуги:

включение обогревателя,

присмотр за несовершеннолетними детьми, если те едут без сопровождения родителей,

перевозка домашних животных

Брать доплату за эти услуги таксисты имеют полное право, но — обратите внимание! — лишь в том случае, если это указано на сайте. Советуем тщательно изучать прейскурант, прежде чем вызывать машину. Пассажир волен не платить за дополнительный комфорт, если на официальном сайте перевозчика о доплате не было сказано ни слова.

И последнее правило: любые конфликты и спорные вопросы может разрешить только диспетчер такси. Не стоит скандалить, если не уверены в своей правоте. Лучше позвоните в диспетчерскую и попросите прояснить ситуацию. Службы такси Курска конкурируют между собой и потому дорожат каждым клиентом.