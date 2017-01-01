Fusion Sushi: вкусные суши на все случаи жизни

Приобретаете малополезный фастфуд на обед? Хотите кардинально изменить ситуацию, сделав выбор в пользу вкусной, идеально сбалансированной пищи? Тогда суши - это именно то, что нужно! Изысканные блюда, традиционные для японской кухни, предлагает целевой аудитории компания Fusion Sushi. Их заказывают сотрудники минских офисных центров, магазинов, производственных предприятий.

В чем скрыты секреты притягательности суши? Речь идет о продуктах, вкусовые характеристики которых оптимально соотносятся с привлекательным внешним видом. Основа блюд представлена сваренным рисом, помещенным в лист высушенных водорослей. Ингредиенты скатывают в рулетики. Их разрезают на ровные части. Порция роллов состоит из 6-8 кусочков.

Оригинальный вкус блюду придают добавки. В ассортименте компании Fusion Sushi представлен большой выбор продуктов, добавляемых в роллы в ходе их готовки. При формировании суши используют следующие ингредиенты:

овощи (авокадо, огурцы, томаты и т.д.);

сыры;

рыбу (угорь, лосось, морской окунь и т.д.);

мясо (курицу, индейку, говядину, свинину);

морепродукты (гребешки, креветки, мидии);

икру рыб.

Польза продуктов обусловлена как малой калорийностью составных элементов, так и идеальной сбалансированностью продуктов относительно содержания белков, жиров и углеводов. Суши рекомендованы к употреблению атлетам в период тренировочного цикла, людям, придерживающимся строгой диеты.

Можно ли готовить роллы в домашних условиях своими силами? Безусловно! Другое дело, что процесс сотворения кулинарных шедевров трудоемкий. Необходимо наличие особых навыков, которые у рядовых обывателей отсутствуют. Проще всего воспользоваться услугами компании Fusion Sushi. Доставка суши в Минске, заказанных на сайте, осуществляется во все районы главного города Беларуси. Оперативная развозка заказов - гарантия того, что клиенты смогут утолить голод в предельно сжатые сроки. За помощью в Fusion Sushi обращаются не только служащие местных офисов, но и организаторы вечеринок, фуршетов, тематических мероприятий. Вкусные, ароматные роллы идеально подходят для праздничного застолья. Заказать можно как традиционные роллы, так и вегетарианские. В продаже имеются и блюда из детского меню. С ними не составит труда организовать на достойном уровне утренник или детский день рождения.

Заказы принимаются без выходных и праздников. Сервис работает с 11 утра до 22-30. Информация об ассортименте представлена на официальном сайте компании Fusion Sushi. Данные о составе продукта приведены возле красочного фото с изображением блюда.

Товар оплачивается одним из удобных для клиента методом. Допускается использование пластиковых карт:

банковских (систем Mastercard, Visa);

рассрочки Халва.

Деньги можно вручить и доставившему заказ курьеру.