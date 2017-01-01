Какие жалюзи лучше для кухни? Советы экспертов Alumdevelop.ru

Кухонная комната это место, где важен уют. Тюлевые или капроновые гардины, конечно, украшают помещение. Но требуют массу времени, их надо снимать, стирать, гладить и вешать. Кроме того, быстро приходят в негодность. Замечательная альтернатива для украшения помещения многофункциональные жалюзи.
Выбор зависит от многих факторов. На какую сторону выходят окна северную или южную, стиль, тип оконного проема. Они служат для красоты и должны быть практичными.
1. Популярный вид это горизонтальные модели. Они выполняются в основном из алюминия, пластика, дерева, железа. Выгода в практичности и компактности с разной шириной ламелей, большая цветовая палитра.
Минусы: быстро пачкаются, накапливают пыль, требуют частого ухода за ними.
2. Отличный вариант для кухни вертикальные конструкции с длинными и широкими полосами. В основном они бывают алюминиевые, пластиковые, тканевые. Ценность во влагоустойчивости, смотрятся эффектно с занавесками, характерна компактность и практичность, большая цветовая палитра, разная ширина ламелей.
Слабые места: уход забирает много времени, закрывают подоконник и путаются при ветре.
3. Очень удобные рулонные изделия. Можно свернуть в рулон и нанести на них орнамент, рисунок, фотопечать. Положительные моменты: оригинально смотрятся с занавесками, полностью закрывают окно от солнечных лучей.
Минусы: сильно впитывают посторонние запахи, трудно очищать пятна и не стираются.
4. Плиссированные модели изготавливаются из ткани и пластика. Смотрятся нежно и гармонично. Ценность в функциональности и форме плиссе.
Недостатки: собирается много пыли, крепления непрочные.
Для производства штор используют преимущественно пластик, алюминий, дерево, ткань.
1. Изделия из пластика пользуется популярностью, потому что недорогие в цене, с разнообразной окраской и универсальные.
Превосходства: материал легкий, выгодный в стоимости.
Слабые места: выгорает на солнце и быстро выходит со строя.
2. Алюминий пользуется успехом благодаря прочности, можно мыть. Зимой сохраняют теплоту, а летом обеспечивают прохладу.
Преимущества: влагоустойчивые, доступные, большой выбор окрасок.
Недостатки: отсутствует впечатление уюта, металлический звук при их движении.
3. Тканевые изделия благодаря особой пропитке на тканевой основе не оставляют пятен, не впитывают посторонние запахи. Отлично вписываются в интерьер, выглядят изящно и эффектно. Используется в изготовлении хлопок, лён, стекловолокно.
Плюсы: не пропускают влагу, не собирают пыль, пятна легко удаляются.
Минусы: высокая цена, только варианты в вертикальном положении.
4. Деревянные конструкции это шик и модерн, добавляют в интерьер богатство и роскошь. Для изготовления изделий используют канадский дуб, бамбук и пробковое дерево. Долговечные, легко ухаживать, но очень высокая цена и нельзя мыть.
Виды жалюзи имеют как плюсы, так и минусы. Каждый человек решает самостоятельно выбор моделей для дизайна комнаты с учетом личных предпочтений и стоимости.