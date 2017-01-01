Симптомы раздраженного кишечника. Как лечить заболевание - советы аптеки Filzor.ru

Синдромом раздраженного кишечника называют не одно какое-то определенное заболевание, а целый комплекс функциональных проблем, связанных с расстройством пищеварения. В наши дни каждый четвертый житель планеты страдает подобными проблемами в той или иной степени. Причем молодые трудоспособные люди от 30 до 55 лет наиболее подвержены данному заболеванию, в пожилом и старческом возрасте оно встречается реже.

Признаки начальной стадии заболевания

Симптомы раздраженного кишечника известны всем: боли и урчание в животе, диарея или запор, постоянная тяжесть в желудке, усиливающаяся после еды, частые позывы к дефекации, метеоризм.

Главным признаком воспаления кишечника является несформированный стул: происходит чередование диареи и запора, Это состояние сопровождается слабостью, вялостью, бессонницей, сухостью во рту и головными болями. Врачи утверждают, что такое состояние проявляется после перенесенных стрессов, больших физических перегрузок и т.д.

Если эти симптомы повторяются часто, то больной может самостоятельно выделить его признаки:

Тупые боли внизу живота, которые становились меньше после дефекации,

Сильные позывы в туалет после еды,

Тяжесть в желудке, ощущение неполного опорожнения кишечника,

Тошнота, изжога, отрыжка, вздутие живота.

Причины возникновения болезни

Возникновение и постоянное обострение болезни возникает из-за нарушения работы желудочно-кишечного тракта от накопившихся стрессов, нервных и физических перегрузок. Такими расстройствами страдают люди с неустойчивой нервной системой, мнительные, неуверенные в своих силах, подверженные чужому влиянию, чрезмерно эмоциональные.

Негативными условиями для развития болезни являются:

Несоблюдение режима питания,

Сидячий образ жизни, отсутствие нормальной физической нагрузки на мышцы,

Сбои в работе эндокринной системы,

Неправильный обмен веществ,

Несбалансированная пища: отсутствие клетчатки, повышенное содержание жиров и углеводов,

Ранее перенесенные инфекции, лечение антибиотиками,

Некоторые гинекологические проблемы у женщин, простатит – у мужчин.

Как проходит лечение?

Поскольку заболевание имеет не только физиологическую этимологию, но и психологическую, лечение должно проходить комплексно.

Наряду с медикаментозным лечением, которое облегчает спазмы и боли, специалист советует воспользоваться народными рецептами для снятия воспалительного процесса. Например, чаи с ромашкой, тысячелистником и зверобоем не только снимут воспаление, но и уменьшат болевой синдром и частично нормализуют стул.

Специалист – гастроэнтеролог также порекомендует физиолечение, иглотерапию, лечебный сон. В тяжелых случаях понадобятся консультации с психотерапевтом, эндокринологом или диетологом.

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