Особенности пользования льготным периодом кредитной карты

Кредитная карта – это разновидность потребительского кредитования. В отличие от классического способа предоставления займа, кредитом по карточке можно пользоваться многократно, что делает ее более гибкой и удобной. Карточка позволяет оформлять займы в любое время, без ограничений на цели использования и отсутствия необходимости предоставлять залоговое имущество: главное, что потребует кредитно-финансовое учреждение перед выдачей кредитной карты – это справка о ежемесячных доходах. Другими словами, заемщику не нужно обращаться в банк каждый раз, когда ему необходимы деньги: банк устанавливает лимит, а заемщик пользуется средствами по своему усмотрению: от покупки товаров и оплаты услуг, до снятия наличных в банкомате.

Положительные аспекты пользования кредитной картой

Среди главных причин выбора заемщиками данного вида кредитования – наличие льготного периода. Любой заем подразумевает, что за пользование денежными средствами, предоставленными банком, пользователь должен будет заплатить определенные проценты. Кредитная карта выбивается из этого правила по нескольким причинам: во-первых, банк определяет для заемщика определенный лимит, не ограничивая его во времени расходования; во-вторых, существует беспроцентный период, когда пользователь, исправно вносивший минимальную установленную сумму платежа и покрывший израсходованные средства до истечения льготного периода, освобождается от необходимости уплаты процентов. В каждом банке льготный период определяется по-разному: от одного до двух месяцев. Среди прочих достоинств кредитной карты:

Возможность самостоятельного определения заемщиком размера и срока расходования денежных средств, а также возможность досрочного погашения кредита без наложения на него каких-либо штрафных санкций. Кредит по карте автоматически восстанавливается после уплаты основного долга и процентов по нему. Пользователь может расходовать средства посредством совершения безналичных операций, либо обналичивая их в банкомате. При этом за снятие наличных кредитно-финансовое учреждение облагает пользователя повышенной комиссией.

Несмотря на преимущества и выгоду, перед оформлением кредитной карты и началом пользования, заемщику необходимо тщательно изучить условия предоставления льготного периода: существует кредитные карты, где установленный договором промежуток времени, в течение которого заемщик может пользоваться средствами банка, заканчивается сразу после снятия наличных средств.