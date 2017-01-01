Многие дизайнеры утверждают, что именно зеркало способно не только увеличить пространство, но и изменить интерьер. Зеркало – необходимый элемент в доме, абсолютно для каждого человека. Практически каждый из нас несколько раз в день смотрит в зеркало, особенно если он куда-то собирается или перед выходом из дома обязательно стоит лишний раз взглянуть на себя в зеркале.

Сегодня, мы поговорим о том, как выбрать зеркало в спальню и где его лучше всего повесить. Расположение зеркала должно быть грамотно продумано. Избыток зеркал может привести человека к лишению душевного комфорта. Но, согласитесь, спальную комнату трудно представить без зеркала, ведь именно в этой комнате мы чаще всего одеваемся.

Правильное расположение зеркала в спальне – придаст уют и красоту комнате. Чтобы поступить грамотно, для начала стоит разобраться и определиться, для чего нужно зеркало. От этого будут завесить его размеры и место. Если основная цель – это сделать макияж или нанести крем, то зеркало должно быть не большим. Лучше всего в таких случаях воспользоваться – трюмо.

Если же вы хотите использовать большое зеркало для сборов, тогда для вас подойдет вариант – разместить его на дверце шкафа. В таком случаи будет удобно рассмотреть себя в полный рост. Как вариант можно поставить напольное большое зеркало, но чаще всего такое зеркало занимает большую площадь, что не всегда удобно и возможно.

Все-таки больших зеркал в спальной комнате стоит избегать. Еще один момент, при их установке, заранее продумайте освещение, хорошим вариантом является вывести светильники по бокам от зеркала.

Использовать много зеркал и экспериментировать с интерьером, допустимо лишь тогда, когда площадь спальной комнаты огромная. Можно создать неповторимый интерьер спальни. Вот в таких случаях можно допустить даже целую зеркальную стенку, либо можно поставить огромное зеркало в любом исполнении, например в эффектной рамке.

Стоит учитывать еще тот факт, что зона для отдыха, место где стоит кровать, должно быть свободно от зеркал. Ведь длительное нахождение в такой спальне не будет комфортным. Поэтому не ставьте зеркало перед кроватью либо над ней.

Поэтому выбирая зеркало в спальню, сразу определитесь будет ли оно элементом декора, ведь зеркало визуально расширит пространство и предаст интерьеру светлый и уютный вид, или же оно будет выполнять свою основную функцию.

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