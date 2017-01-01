Доставка бетона на строительную площадку

Практически ни один объект, который строится как в промышленном, так и частном секторе, не обходится без услуг автобетононасосов и использования бетона. Он нужен не только для заливки фундамента. Если этого раствора надо немного, то никаких проблем нет. Достаточно иметь необходимое оборудование и бригаду рабочих, и его можно приготовить на месте. Но что делать, если его надо много?

Проблема доставки бетона

Все дело в том, что бетон в большинстве случаев должен доставляться с завода, где его изготовляют. Когда завод находится недалеко, вопрос решается просто. Но что предпринять в том случае, когда бетон приходится доставлять издалека? Этот вопрос раньше решался при помощи такого спецтранспорта как самосвал. Но это создавало проблемы. В чем же они заключались?

Вся проблема в том, что бетон - это неоднородный раствор, он состоит из разных компонентов. И за время его доставки более тяжелый элемент (имеется в виду гравий или щебень) опускался на низ. А наверх поднималась вода и цемент. И когда раствор высыпался на стройплощадке, использовать его было нельзя. Вначале приходилось основательно перемешивать, что обычно делалось вручную, и только потом можно было пускать в ход.

В настоящее время этот вопрос решается при помощи другого вида спецтехники - автобетономешалки. Часто эту технику называют автомиксером. Преимущество данной спецтехники в том, что на пути между заводом и строительной площадкой идет постоянное перемешивание бетона. И когда он доставляется на место, дополнительно перемешивать его уже не надо.

Преимущество автобетононасоса

Но что делать в том случае, когда завод-изготовитель данного раствора находится очень далеко? Если приходится перевозить его на далекое расстояние, да еще в летнюю жару, не поможет даже автомиксер. Раствор уже через час-полтора начнет застывать. И не поможет даже то, что он автоматически будет перемешиваться.

И вот в этом случае поможет автобетоносмеситель, где имеется возможность регулировать подачу воды. Это тот же самый автомиксер, но только он дополнительно оборудован специальным насосом. На заводе в емкость насыпается сухой бетон. А когда до стройплощадки остается около часа езды, водитель включает функцию подачи воды в емкость. И сразу идет процесс перемешивания. Таким способом можно перевозить как этот, так и просто цементный раствор на большие расстояния.

Если строится монолитный объект, необходимо иметь бетононасос, который способен подавать данный раствор как в горизонтальном, также и вертикальном направлении. Это оборудование бывает двух видов - стационарное и мобильное. Второй вариант более выгодный. Здесь все необходимое оборудование устанавливается на автошасси. Автомиксер доставляет бетон и высыпает в бункер автобетононасоса. А дальше, при помощи распределительной стрелы, раствор подается на расстояние от 10 до 60 метров.