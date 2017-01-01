Безопасные способы установки роллет

Качественные и красивые рольшторы пользуются огромным успехом, благодаря стильному виду и широкому разнообразию моделей. Еще одно достоинство рулонных штор состоит в их довольно простой конструкции. Приобретая для своих оконных проемов эти изделия, справиться с их креплением вы вполне сможете собственными руками. Способов немало, мы рассмотрим два наиболее простых решения, не требующих применения специального инструмента – фиксирование на кронштейны и вклеивание.

Использование кронштейнов – способ 1

Сразу скажем о том, что указанным способом установка рольштор возможна только на открывающиеся части проема. Процесс выглядит так:

Установите дверцу окна на «проветривание». Два кронштейна, которые станут удерживать полосы ткани, надевайте на верхнюю часть рамы. После защелкните защелку;

Барабан вставьте в держатель-кронштейн;

Убедитесь в надежности созданной конструкции.

Если у вас остались вопросы по поводу этого метода фиксации, посмотрите видео в сети. Вы можете быть уверены, что выполнить процесс успешно у вас непременно получится. Даже если сейчас он показался вам сложным.

Приклеивание – способ 2

Для того чтобы не портить пластиковые рамы саморезами, а точнее, отверстиями для их вкручивания, выбирайте следующий способ установки роллет:

Запаситесь крепежами вида «Изи фикс». Речь идет о маленьких кусках двухстороннего скотча. Он обеспечит надежное крепление. Разметьте участки расположения рулонных штор. Обезжирьте их поверхности;

На выбранные участки прикрепляйте «Изи фикс», заранее снимая защитную нижнюю пленку с держателей. Не забывайте с силой прижимать скотч к поверхностям;

Установите боковые держатели вала на прикрепленные сейчас куски скотча. Собирайте всю остальную конструкцию. Приклеить можно также направляющие.

Для фиксации штор на нижнем уровне можно приклеивать куски скотча и на полотно, и на раму. Качество и «липучесть» «Изи фикс» достаточные для того, чтобы удерживать ткань ваших стильных роллет в течение долгих лет.

Подводим итоги

Многие рекомендуют устанавливать роллетные шторы с помощью саморезов. Однако в этом случае в дальнейшем, при желании заменить роллеты на новые оконные конструкции, вы получите неприглядные дыры на раме.

Способы, о которых мы рассказали выше, не потребуют просверливания отверстий. Если вам кажется, что указанные варианты ненадежные, вы ошибаетесь. Ни с открывающейся, ни с глухой створки полотна тканей отлетать не станут. Если же по какой-то причине это будет происходить, ничто не мешает вам выбрать крепление на саморезы.