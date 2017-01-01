Безопасные способы установки роллет

Качественные и красивые рольшторы пользуются огромным успехом, благодаря стильному виду и широкому разнообразию моделей. Еще одно достоинство рулонных штор состоит в их довольно простой конструкции. Приобретая для своих оконных проемов эти изделия, справиться с их креплением вы вполне сможете собственными руками. Способов немало, мы рассмотрим два наиболее простых решения, не требующих применения специального инструмента – фиксирование на кронштейны и вклеивание.
Использование кронштейнов – способ 1
Сразу скажем о том, что указанным способом установка рольштор возможна только на открывающиеся части проема. Процесс выглядит так:
Если у вас остались вопросы по поводу этого метода фиксации, посмотрите видео в сети. Вы можете быть уверены, что выполнить процесс успешно у вас непременно получится. Даже если сейчас он показался вам сложным.
Приклеивание – способ 2
Для того чтобы не портить пластиковые рамы саморезами, а точнее, отверстиями для их вкручивания, выбирайте следующий способ установки роллет:
Для фиксации штор на нижнем уровне можно приклеивать куски скотча и на полотно, и на раму. Качество и «липучесть» «Изи фикс» достаточные для того, чтобы удерживать ткань ваших стильных роллет в течение долгих лет.
Подводим итоги
Многие рекомендуют устанавливать роллетные шторы с помощью саморезов. Однако в этом случае в дальнейшем, при желании заменить роллеты на новые оконные конструкции, вы получите неприглядные дыры на раме.
Способы, о которых мы рассказали выше, не потребуют просверливания отверстий. Если вам кажется, что указанные варианты ненадежные, вы ошибаетесь. Ни с открывающейся, ни с глухой створки полотна тканей отлетать не станут. Если же по какой-то причине это будет происходить, ничто не мешает вам выбрать крепление на саморезы.