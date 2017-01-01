Вот и прошла уже первая половина сентября: школьник уже начинают привыкать к режиму, родители – к выполнению уроков, учителя к проверкам тетрадей. Школьная пора – это один из самых прекрасных периодов в жизни каждого человека. И пусть сейчас дети этого не понимают, но вот взрослые часто вспоминают это время с ностальгией и доброй улыбкой. И очень здорово, что даже учителя и сама школа создают отличные условия для комфортного обучения школьников в течении всего учебного года.

Возьмем к примеру школьные доски, они уже давно не такие, как были в советские времена и делаются по другому принципу и чаще всего имеют поверхности для мела и маркера одновременно, т.е. являются комбинированным, чего во времена СССР не было, т.к. не было маркерных досок, а только доски для мела. Не так давно школьная доска в Украине также не имела маркерной поверхности и писать на ней можно было только мелом, но сейчас настали другие времена, и практически любой класс приобретает себе универсальные – комбинированные доски, на которых можно писать и рисовать мелом и маркером одновременно, это удобно для учителей и наглядно для учеников.

Одним из бесспорных лидеров Украины по продаже различных школьных принадлежностей, в т.ч. и школьных досок, является интернет-магазина «Osvito», многие школы отдают предпочтение именно этому магазину по ряду причин, а именно – доступные цены, высокое качество и профессиональная консультация от опытных специалистов, одним словом магазин «Osvito» это профессионалы в своей области.

Возвращаясь к истории школьной доски, можно отметить, что современные доски уже давно не идут в сравнение со старыми «советскими» досками коричневого цвета, которые, конечно, в свои времена были просто незаменимыми. Почему мы говорим об этом так уверено, да потому что, сегодня школьные доски — это уже многофункциональный предмет: сейчас выпускают различные виды школьных досок. Тут вам и обычная школьная доска для мела, и школьная доска для маркера, которые пользуются спросом не только в школах, но и в садах, средних и высших учебных заведениях, а также на курсах и других обучающих мероприятиях. А то, как теперь совмещают все в одном – это просто невероятно. Теперь школьная доска может быть не только оборотно-поворотной, но и включать в себя сразу несколько видов поверхности: быть и для мела, и для маркера, а также магнитной и еще масса других вариантов. Без сомнения, красивая и функциональная школьная доска, на которой хорошо видно написанное (нарисованное), является хорошим мотиватором в любом обучении, главное это желание учителей и учеников.