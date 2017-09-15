Обучение созданию сайтов с помощью CMS WordPress и Joomla!

Научиться делать сайт самостоятельно, продвигать его в сети легко, если записаться на специальные курсы. Занятия могут проходить в небольших группах, индивидуально. В последнем случае репетиторы могут приехать к вам домой. Сегодня актуальными являются и корпоративные занятия, проводимые для сотрудников организаций.

Почему лучше пройти курсы по созданию сайтов на основе WordPress?

WordPress – платформа, которая нужна не только для создания сайта, но и поисковой оптимизации. Сам движок и шаблоны к нему можно скачать бесплатно. Каждый может сделать свой блог или интернет-портал без лишних затрат. Вам останется только добавлять на сайт актуальный контент и при необходимости установить специальные плагины. Большинство из них есть в открытом доступе. WordPress, как известно, "любим" поисковыми системами, что является прекрасным фундаментом для будущей популярности в Интернет.

Чтобы сайт функционировал правильно, лучше всего заранее пройти курсы WordPress. С их помощью научитесь создавать конкурентоспособные сайты. Во время обучения учитываются требования учеников, используются инновационные подходы. Педагоги предоставляют информацию в доступной форме.

Изучение CMS Joomla в доступной форме

Для многих пользователей решающее значение играет стоимость системы. Joomla имеет открытый исходный код. Благодаря этому вы можете вносить в него изменения по своему желанию.

Основными преимуществами CMS Joomla являются:

Ориентирована на дизайнеров и разработчиков. За несколько кликов можете изменить внешний вид сайта.

Имеет много дополнительных плагинов, расширений, инструментов.

Универсальна, поскольку позволяет создавать любой по сложности сайт.

Для использования всех механизмов и правильного управления контентом лучше пройти курсы. Изучение CMS Joomla даст возможность создать с нуля сайт, который будет решать все поставленные вами задачи. Вы научитесь проводить оптимизацию для повышения позиции в выдаче поисковых систем.

Где в Москве пройти курсы по CMS Joomla и WordPress?

Учебный центр «Альянс» предлагает вам несколько направлений работы. Вы можете посещать групповые занятия и получать индивидуальные консультации. Тренинги проводятся лучшими педагогами Москвы. Все преподаватели имеют стаж от 10 лет, работали с различными клиентами.

Современное обучение созданию сайтов - не только теоретические, но и практические занятия, позволяющие познакомиться с основными CMS, основами HTML верстки. На курсах "Альянс" используются авторские методики, объединившие в себе современные достижения в сфере образования. Клиенты сами могут выбрать наиболее актуальный вариант занятий: индивидуальные, корпоративные или дистанционные.