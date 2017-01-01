Отель Premier Hotel Rus: особенности киевской гостиницы

Столица Украины — удивительное место, которое заполнено многочисленными архитектурными памятниками старины, испещрено красивыми улочками и парковыми зонами. Поэтому в Киев стремятся многие туристы, которые хотят получить новые впечатления. Но сюда приезжают и для того, чтобы провести деловые встречи, конференции и совещания. Обеспечить комфортное проживание в украинской столице позволит бронирование номера в одном из лучших киевских отелей. Трехзвездочная гостиница Premier Hotel Rus располагается всего в нескольких шагах от знаменитого Крещатика. Большой, уютный и бюджетный отель пользуется особой популярностью.

Особенности и преимущества

Банкетные залы и помещения для конференций, уютные и просторные номера для проживания — все это присутствует в известной киевской гостинице. В ресторанных помещениях регулярно проводятся торжественные мероприятия. Эти залы рассчитаны на тысячу гостей. Отель в Киеве предлагает первоклассное обслуживание постояльцев. Можно выделить ряд преимуществ, присущих Premier Hotel Rus. К ним относятся:

удобная транспортная развязка;

максимально выгодное территориальное расположение;

впечатляющая конференц-площадь;

прекрасная городская панорама, живописный вид из окон;

рестораны и бары, возможность организации семейных торжеств.

Киевская гостиница расположена неподалеку от аэропорта и железнодорожного вокзала, что весьма удобно для приезжающих и тех, кто готовится к отъезду.

Какими услугами можно воспользоваться?

В трехзвездочном отеле Premier Hotel Rus можно посетить бар или ресторан, заказать специальное диетическое меню, взять авто напрокат или использовать частную парковку для хранения личного транспорта. К другим дополнительным услугам гостиничного комплекса относятся:

камеры для хранения багажа;

наличие детского клуба;

шведское питание и доставка прессы;

чистка обуви, глажка, прачечная;

экскурсионное бюро;

обмен валюты и другие.

На стадии бронирования номера в отеле можно выбрать бесплатные услуги. Это наличие коврика для йоги, анатомической подушки или эспандера в выбранных апартаментах. Разместиться с гостинице можно и с животными при необходимости. Но потребуется сделать дополнительный запрос. Гостиница Premier Hotel Rus славится своим разнообразным и вкусным питанием. В ресторане можно попробовать блюда европейской, азиатской, украинской кухонь.