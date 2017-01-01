Ilex – первый и единственный в своем роде информационный портал на территории Беларуси. Более 4000 пользователей уже успели оценить его преимущества и получить профессиональные ответы на вопросы, касающиеся бухгалтерской и юридической деятельности. Работа с информационно-правовой системой будет актуальной для всех специалистов в сфере бухгалтерии, управления, финансов и экономики.

Поиск необходимых данных осуществляется в режиме онлайн. Вы можете воспользоваться возможностями системы, где бы ни находились, просто получив доступ к сети Интернет с помощью персонального компьютера, планшетного или мобильного устройства. Количество аккаунтов для каждого пользователя не ограничено. Таким образом, использовать возможности системы одновременно могут сразу несколько пользователей, являющихся сотрудниками вашего предприятия или офиса.

Сразу после регистрации в системе клиент получает доступ в удобный, интуитивно понятный личный кабинет для полного контроля за работой и частными данными. Управляйте пользовательской информацией, следите за изменениями тарифного плана, получайте профессиональную консультацию персонального менеджера при первой необходимости буквально за пару кликов!

Особенности и возможности информационного раздела «НДС»

Информационно-правовая система Ilex содержит специализированный раздел по вопросам налога на добавленную стоимость. Данная страница включает подробную информацию о правилах и особенностях расчета НДС, на основании действующего законодательства Республики Беларусь. Для ознакомления пользователям предлагаются:

различные прецедентные случаи и способы их разрешения;

публикации и подробные ответы на интересующие вопросы, компетентные мнения специалистов в сфере финансов, бухгалтерии и налогообложения;

обзоры изменений и обновлений действующего законодательства;

доступные инструменты в виде календарей, шаблонных форм, встроенных калькуляторов и т. д.

Информация, представленная в данном разделе сайта, будет полезной для бухгалтеров и юристов любой организации, независимо от масштабов и направления деятельности. Оценить перспективы работы с Ilex можно прямо сейчас, получив бесплатный демо-доступ к системе или выбрав наиболее рациональный тарифный план перед регистрацией. Изучайте возможности информационного портала и используйте их на пользу своего бизнеса!