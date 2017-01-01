Транспортная экспедиторская компания это уже не новые слова для тех, кто довольно серьезно и удачно ведет свой бизнес по торговле товарами. Транспортные компании помогают крупным, средним и мелким компаниям доставлять груз в места назначения. Также, наоборот, они доставляют с оптовых складов компаниям товар, который они заказывают у поставщиков. Компания Лавнатранс – это компания по международным перевозкам по схеме «от двери к двери». Данная компания уже давно зарекомендовала на себя ныв рынке оказания услуг по доставке грузов, и пользуясь не только доверием и уважением, но и считается одной из самых лучших компаний по добавке и надежный! Транспортно экспедиторская компания гарантирует вам качественно выполненную работу:

1. Для каждого заказчика предоставляется менеджер, который будет курировать и контролировать соблюдение всех условий доставки.

2. В течении всего срока выполнения заказа, каждому клиенту могу предоставляться дополнительные услуги: складское хранение товара в других городах/странах; декларирование товара, страхование, и многое другое.

Все для каждого клиента. Все индивидуально.