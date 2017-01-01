Клещи трубные сантехнические

Если в вашем «домашнем» наборе чего-то не хватает, то стоит это срочно купить! А вопрос зачем сантехнические клещи трубные, то тут все просто! Закрутить и закрепить трубу, которая течет, либо подкрутить, чтобы не произошло течи – все это очень важно. Ведь если, ну вдруг, какая-то течь, либо еще какая-либо поломка, то вода начнет литься, затопит соседей – и пиши-пропало. Поэтому лучше всегда иметь про запас инструменты, которые всегда придут к вам на помощь!
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