Набор ударных головок это тот самый набор, который «в хозяйстве всегда пригодиться». Совсем недавно производитель таких головок EGAMaster разработал специально для своего потребителя специальные удобные ударные головки, которые подойдут как обычному потребителю, так и профессионалу. Набор состоит из десяти ударных головок. Различие только в том, что головки различны по их количеству в наборе и свойствах инструментов. Набор, в целом, просто идеален: упакован в контейнер из пластика, который можно легко хранить. Такой контейнер можно положить в любое место и не бояться, что он затеряется, либо что головки могут быть повреждены – контейнер цветной (чтобы быть всегда на виду), да и сам контейнер минимально «оградить» головки от повреждения. Правильная эксплуатация головки и их условия хранения гарантируют вам их долгое использование на благо вашей работе!