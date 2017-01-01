Лучшие жилые комплексы города Минск

Современный рынок недвижимости классифицируют на вторичный и новостройки, поэтому в интернете ходит достаточно много споров о том, какой же вариант наиболее предпочтительный. Безусловно, и тот и другой наделены как преимуществами, так и недостатками. Например, квартиры в новостройках обладают абсолютной юридической чистотой, но обходятся в финансовом плане дороже. Вторичный рынок предлагает относительно дешевую недвижимость, но с повышенными рисками нарваться на мошенников. В целом, из-за того, что в крупнейших городах возводят целые жилищные комплексы с очень осовремененной и развитой инфраструктурой, все больше людей склоняются именно к этому варианту. Плюс ко всему, новую квартиру можно заточить с нуля под собственные нужды без проведения капитального ремонта, что зачастую нивелирует разницу в стоимости.

Популярные жилые комплексы в Минске

На сегодняшний день в Минске работают высококлассные застройщики, дабы сделать город развитым и обеспечить население всеми необходимыми благами. В связи с этим весьма стремительно появляются новые жилые комплексы, включающие различные объекты инфраструктуры. Одним из наиболее известных стал Minsk World — крупнейший в городе финансовый, торговый и жилищный центр. Комплекс может похвастаться прекрасной архитектурой, над которой трудились ведущие специалисты. Приобретая здесь квартиру, вы найдете все самое важное для комфортного времяпрепровождения, включая:

Прекрасный парк. Спортивный центр и амфитеатр. Торгово-развлекательный комплекс. Аккуратные и ухоженные жилые кварталы.

Если вы желаете купить квартиру в уютном месте с красивой природой вокруг, то вашему вниманию предлагается комплекс Vogue. Территория идеально подходит для заселения семей с детьми, так как рядом располагается знаменитый Парк Челюскинцев, в котором можно здорово провести досуг.

В этом контексте резонно рассмотреть еще один жилой комплекс — Маяк Минска.

Он включает детские сады и школы, вблизи находится большой торгово-развлекательный центр DANA MALL и многое другое. Для тех, кто превыше всего ценит роскошное окружение, в Минске предусмотрен ЖК Парк Челюскинцев, шикарные высотки, несколько станций метро, лучший детский сад — все это будет к вашим услугам.

Почему стоит приобретать квартиры в новостройках

В целом, новостройки сегодня намного выгоднее в долгосрочной перспективе, ведь у большинства зданий вторичного рынка уже плохие коммуникации, иногда отмечаются проблемы с проводкой, сантехникой и прочим. Чтобы привести все это в порядок, потребуется затратить много денег, времени и сил, поэтому лучше сразу приобрести новую квартиру, которая была построена совсем недавно.