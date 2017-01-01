Установка пластиковых перегородок

Пластик, наверное, одно из лучших изобретений человечества. Его можно использовать повсюду! Он удобен в эксплуатации. Он достаточно легок. Его легко мыть. Он долговечен. По этим и другим причинам, пластик часто используют в строительстве перегородок для офисов, дверей, окон, остекление балконов, торговых павильонов и другого. Пластик настолько универсален, что всего сразу и не перечислить – не вспомнить. Компания ООО «Алпластстрой» предлагает для вас услуги по производству и монтажу таких конструкций из пластика, как: входных дверей, офисных перегородок, торговых павильонов, пластиковых профилей, остекление балконов и лоджий, окон. Также есть специальные услуги по ремонту дверей и окон.

К каждому клиенту будет проявлен индивидуальных подход: выполнение изделий под заказ, конструкции и изделий любых параметров и размеров, ведение заказа «под ключ».