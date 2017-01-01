Медицинский перевод: кто заказывает и выполняет подобную работу?

Переводы на медицинскую тематику относятся к категории сложной и ответственной работы, к результатам которой предъявляются повышенные требования. Это связано с тем, что от качества ее выполнения зависит многое: не только здоровье, а иногда и жизни людей.

Основной круг заказчиков

В роли заказчиков, которым необходим медицинский перевод, чаще всего выступают производители и продавцы оборудования, предназначенного для использования в клиниках и больницах, а также фармакологические компании и сети аптек, санатории, больницы, поликлиники, институты, деятельность которых связана с медицинской отраслью.

Активное развитие фармакологического бизнеса постепенно вывело его на международный уровень. Сегодня нередко можно узнать о совместных исследованиях и проводимых международных конференциях, в которых участвуют специалисты из разных стран. Во время их организации требуются услуги опытных переводчиков, которые работают со справками, технологической и методологической документацией, описаниями различных препаратов, а также умеют правильно переводить медицинские заключения, научные работы и диссертации.

Требования к качеству медицинского перевода

Заниматься медицинским переводом может только опытный специалист, который хорошо разбирается в определениях и терминах, присутствующих в оригинальных документах. Такой вид деятельности относится к категории научной, где у переводчика нет права на совершение малейшей ошибки.

Во время перевода медицинских заключений и результатов анализов повышенное внимание уделяется правильности интерпретации присутствующих в оригинальном документе данных. Особые требования, касающиеся точности изложения, предъявляются к различным сокращениям, специальным терминам, символам и т. д.

При выполнении медицинского перевода недопустимо применение лингвистического изобретательства, что разрешено при работе с художественными текстами. Использование такого приема при формировании медицинских документов является подтверждением профнепригодности переводчика.

Специалист, выполняющий такой вид перевода, должен иметь научный образ мышления, а также глубокие познания, касающиеся различных сфер медицины. Работа в данном направлении предусматривает постоянное развитие и совершенствование имеющихся навыков. Все это необходимо для того, чтобы при выполнении медицинского перевода исключить вероятность неумышленного искажения важных данных, диагноза, заключения врачей, результатов исследований и других важных документов.