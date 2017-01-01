Кажется что осень только что началась, но уже многие во всю задумывается о том, что скоро новый год. И конечно, не смотря на возраст, каждый верит, что именно в новый год происходят чудеса, сказки становятся явью. И каждый хочет, чтобы и его сказка тоже стала реальностью. И каждый старается провести эту волшебную ночь максимально сказочно, волшебно, весело и запоминающиеся! Встречать новый год где-нибудь в красивом месте, провести старый год и встретить новый в активном отдыхе – это ли не мечта? Если душа тянется к активной встрече Нового года, что оставит много ярких воспоминаний, и будет отличаться от уютных празднований, что предложит, например Буковель. Присутствует и современный развлекательный комплекс в Буковеле, предлагающий развлекательную программу со звездами шоу-бизнеса, аниматорами и даже цирк-театром. Шикарное застолье и праздничные фейерверки, порадуют гостей, а ночная дискотека придется по вкусу всем возрастам.