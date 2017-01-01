Особенности и монтаж натяжного потолка

Натяжные потолки сейчас невероятно популярны в России, но впервые они появились еще в прошлом веке в Швеции, откуда распространились по странам Европы. Особенно полюбилось лаконичное глянцевое покрытие во Франции, где жильцы домов большое внимание уделяют качеству ремонта в интерьере. Если человек ищет монтажников для установки натяжного потолка в Гомеле, то хочет не только украсить дом, но еще и хорошо сэкономить. Ведь закрепленная на профиле ПВХ-пленка — это самый быстрый способ выровнять базовую поверхность без штукатурки, шпаклевки и обязательной покраски. Только представьте, сколько времени уйдет на работу по «мокрой» технологии, а дом на какой-то промежуток времени превратится в грязную строительную площадку.

Цены на потолки по сегодняшним меркам вполне демократичные, только надо угадать с производителем ПВХ-материала. Лучшие полотна изготавливают Франция, Голландия и Германия. Монтаж в типичном офисе или комнате занимает примерно от пяти до девяти часов. Строители сначала отмеряют расстояние по уровню от базовой поверхности, учитывая размер корпуса светильника, который будет спрятан за ПВХ-пленкой, а потом чертят по отметкам линию по периметру помещения. Дальше остается прикрепить на саморезах или дюбель-гвоздях алюминиевый уголок, к которому на специальных гарпунах цепляют полотно. Затем запускают тепловые пушки и начинают равномерно прогревать пленку. Под термическим воздействием она расправляется и натягивается на крепежи.

Установка всей конструкции происходит максимально быстро, если комната имеет простую прямоугольную форму. Сложная планировка и большое количество углов увеличивают время монтажа. Вдобавок к приятному внешнему виду хозяин жилья получает надежную защиту от протечек воды от соседа сверху. Если у него прорвет трубопровод, то пленка выдержит до 100 литров на один квадратный метр. Натяжные потолки удобны тем, что при желании обновить обстановку или во время переезда в другой дом, их можно снять, а потом смонтировать на новом месте. Минимальный размер, на который опускается конструкция от базовой поверхности, составляет 40 мм. При желании его можно увеличить, если позволяет высота помещения, чтобы спрятать под полотно инженерные коммуникации. Чтобы заказать потолок, надо обратиться в строительную компанию или к частным монтажникам. Удобней всего иметь дело с поставщиком ПВХ-пленки, у которого есть каталог с продукцией. Там можно выбрать подходящий цвет полотна.