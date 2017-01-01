Ремонт механической коробки передач: можно ли справиться своими руками?

Иногда техника выходит из строя в самый неудобный момент. Что делать если стала барахлить коробка передач, а возможности отогнать автомобиль в ремонтную мастерскую или сервисный центр нет? Как понять, насколько серьезная поломки и можно ли ее исправить собственными силами, не прибегая к помощи квалифицированных мастеров? Давайте попробуем разобраться.

Первым делом — диагностика

Прежде чем начать разговор о ремонте коробки передач, следует уточнить одну важную вещь: речь пойдет исключительно о ремонте «механики». Квалифицированные автомастера настоятельно рекомендуют производить ремонт автоматических коробок только в сервисных центрах. Не стоит пытаться сэкономить и чинить «автомат» самим или у местного умельца из соседнего гаража — такой ремонт может закончится более серьезной поломкой и потребует огромных денег.

Вернемся к ремонту МКПП. Рассмотреть все случаи неисправности и дать универсальную инструкцию по ремонту любой поломки мы, естественно, не сможем. А вот выяснить причину выхода автомобиля из строя, определить, какой ремонт необходим и можно ли его сделать самому, выяснить можно.

В первую очередь нужно провести диагностику переключения передач во время движения автомобиля. Если рычаг двигается легко и плавно, значит все в порядке. Но если переключение передач идет туго и вы прилагаете усилия, то вашей коробке передач нужен тщательный осмотр: проверьте и подтяните крепления к картеру, подшипники промежуточного и ведомого валов. При необходимости замените масло.

Важно! Своевременная диагностика позволит вам избежать серьезного и дорогостоящего ремонта. Регулярно проверяйте уровень масла и заменяйте его не реже одного раза в год или после 15-20 тысяч километров пробега.

Основные поломки в механической коробке передач



Самыми частыми неисправностями в МКПП, которые требуют быстрого ремонта, являются: затруднение движение рычага, самопроизвольное переключение передач, шум в коробке, утечка масла или перегрев. Причины у каждой поломки разные, поэтому есть смысл подробно перечислить каждую из них.

Причины затрудненного движения рычага: заедание сферического шарнира, деформация самого рычага либо вилки переключения передач, забитые гнезда штоков.

Причины самопроизвольного переключение передач: износильсь муфты или блокирующие кольца синхронизатора, деформировались шарики или гнезда штоков, пружины фиксаторов утратили упругость.

Причины посторонних звуков и шума в коробке передач: износ подшипников, шестерен или люфтов, низкий уровень масла.

Причины утечки масла: износились прокладки, слабое крепление крышки картера, износ сальников валов или ослабленное крепление коробки и сцепления.

Причины перегрева: недостаточный уровень масла.

Все вышеперечисленные неисправности МКПП можно починить с помощью ремкомплектов и замены поврежденных детали. Цена такого ремонта будет зависит от марки автомобиля и сложности поломки. Но мы рекомендуем не заниматься «самолечением» и при первой же возможности провести диагностику и техосмотр в проверенной мастерской и у квалифицированных специалистов.