О том, как заказать кухню своей мечты

Как же выбрать мебель для кухни , чтобы она позволяла не только вместить необходимые предметы и бытовую технику, но и давала возможность заниматься всеми вышеперечисленными делами с комфортом? Какие факторы нужно учитывать при выборе?

При выборе кухонного гарнитура важно: