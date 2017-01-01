О том, как заказать кухню своей мечты

Как же выбрать мебель для кухни, чтобы она позволяла не только вместить необходимые предметы и бытовую технику, но и давала возможность заниматься всеми вышеперечисленными делами с комфортом? Какие факторы нужно учитывать при выборе?
При выборе кухонного гарнитура важно:
Правильно сделать замеры помещения или обратиться к хорошим специалистам, которые сделают это за вас.
Понять, для каких задач нужна кухня. С какой целью вы покупаете мебель для кухни, что именно вам нужно и где это должно стоять.
Подобрать бытовую технику и решить, будет ли она встроенной, отдельно стоящей, скрытой фасадами или открытого типа.
Продумать планировку, сделав кухню максимально функциональной и удобной для использования всеми членами семьи.
Определиться с цветовой гаммой и стилем кухни. Сегодня в вашем распоряжении огромные возможности, ограниченные только вашим бюджетом. Из стилей популярны сельский кантри, стеклянно-металлический хайтек, солидная классика, современный модерн, минималистические и урбанический стили.
Выбрать материал. Для изготовления ящиков, шкафов, полочек и фасадов обычно используется ДСП, МДФ, дерево, алюминий, стекло и камень. Столешница может быть из дерева, искусственного, натурального и синтетического камня, закаленного стекла, ламинированного МДФ и недорогого пластика с ДСП основой.
Спланировать внутреннее устройства и выбрать аксессуары. На кухне нужно немало места для хранения посуды, установки бытовой техники, украшений и других вещей. Продумайте где будут ваши ящики и полочки, предусмотрите открытые места с розетками для тостера или СВЧ-печи, нужны ли вам дополнительные опции (выдвижные ящики, ниши с двойным дном или делителями, настенные рейлинги для посуды, корзинки, шкафчики и другие секции.
Решите, какая фурнитура вам подойдет. И здесь речь не столько о ее внешнем виде, сколько о ее качестве и функциональности. Чем дороже фурнитура, тем удобнее она будет, к примеру, огромный выдвижной ящик будет полностью выезжать лишь при одном вашем касании.
Сколько вы готовы потратить на покупку кухни. Это очень важный вопрос, с которого и стоит начинать выбор кухни, ведь от вашего бюджета зависит выбор материалов, фурнитуры, техники и стиля кухни. Отдельные аксессуары вы всегда можете докупить позже. Не забудьте, что бытовая техника не входит в стоимость кухни и на нее надо выделить отдельный бюджет.
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