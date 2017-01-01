Тепло в вашем доме: 5 популярных приборов, которые согревают

Приближается зима, которая, по словам ученых, будет самой холодной за последние 100 лет! Пришло время утепляться и утеплять свой дом! В этой статье специалисты интернет-магазина техники для дома и сада agrox.by помогут выбрать климатическую технику и другие приборы, которые согреют вас даже в самую холодную зиму!

Выбираем котлы отопления

Проблема выбора котлов отопления остро стоит для владельцев частных домов, ведь без современной автономной системы обогрева жить в доме круглый год в наших широтах нереально. Чтобы котел удовлетворял все запросы хозяина дома, нужно обратить внимание на его мощность («на глаз» считают так: 1 кВт на 10 метров квадратных площади), важно и количество контуров: одноконтурный котел дает только обогрев помещения, двухконтурный – еще и нагревает воду. По типу отопления котлы бывают:

газовые. Подходят для участков, на которых проведен газопровод. Отличный КПД и сниженные затраты на электроснабжение;

Подходят для участков, на которых проведен газопровод. Отличный КПД и сниженные затраты на электроснабжение; твердотопливные . Энергия вырабатывается путем сжигания угля, топливных брикетов, дров и другого твердого топлива. КПД у таких устройств ниже, чем у газовых и электрических котлов, они нуждаются в постоянной подаче топлива. Сам процесс горения оставляет за собой не очень приятные последствия: как минимум, необходимо чистить золу;

. Энергия вырабатывается путем сжигания угля, топливных брикетов, дров и другого твердого топлива. КПД у таких устройств ниже, чем у газовых и электрических котлов, они нуждаются в постоянной подаче топлива. Сам процесс горения оставляет за собой не очень приятные последствия: как минимум, необходимо чистить золу; электрические . При выборе обратите внимания на тип подключения: для сети 380В подходят трехфазные котлы, для 220В – двухфазные. Компактнее, безопаснее и, как правило, дешевле твердотопливных моделей;

. При выборе обратите внимания на тип подключения: для сети 380В подходят трехфазные котлы, для 220В – двухфазные. Компактнее, безопаснее и, как правило, дешевле твердотопливных моделей; комбинированные. Могут питаться от разных источников, что достаточно удобно. Однако для таких котлов необходимо выделять отдельное помещение, они тяжелые и имеют сложную конструкцию.

Радиаторы для вашего дома

Если за производство тепла отвечают котлы, то за непосредственный обогрев – это задача радиаторов. Посредником между котлом и радиатором является вода, которая нагревается от котла, циркулирует по трубам и приносит тепло в помещение. Этот способ отопления считается надежным и экономичным. Какими бывают радиаторы?

Стальные. Отлично подходят не только для частных домов, но и для квартир, имеют множество конфигураций, быстро нагреваются, хорошо отдают тепло.

Отлично подходят не только для частных домов, но и для квартир, имеют множество конфигураций, быстро нагреваются, хорошо отдают тепло. Алюминиевые. Легкие, обладающие отличной теплоотдачей, оснащенные кранами для регулировки температуры. Минус: очень капризные. Не рекомендуются к установке с медными и стальными трубами, ощутимо страдают от высокой кислотности воды и микрочастиц в ней – в таких условиях срок службы резко сокращается.

Легкие, обладающие отличной теплоотдачей, оснащенные кранами для регулировки температуры. Минус: очень капризные. Не рекомендуются к установке с медными и стальными трубами, ощутимо страдают от высокой кислотности воды и микрочастиц в ней – в таких условиях срок службы резко сокращается. Бимиталлические. Конструкция из стали с алюминиевым покрытием, которая обладаем преимуществами стальных и алюминиевых радиаторов. Это надежный и функциональный вариант, правда, цена на такие приборы достаточно высокая.

Ищем бойлер для нагрева воды

Без теплой воды некомфортно даже в самом уютном доме. Для частных домов этот прибор – суровая необходимость, но квартирные жители также порой устанавливают водонагреватели: пригодятся в сезон отключения воды. Как найти подходящий бойлер? Чаще всего водонагреватель выбирают по его типу.

Проточные водонагреватели дают горячую воду сразу же: когда вы открываете кран, поток воды проходит через нагревательный элемент. Весомый плюс: не нужно ждать, пока вода подогреется, но за это преимущество нужно платить высоким энергопотреблением.

Накопительные водонагреватели работают постепенно: вода находится в баке и нагревается. Из-за этого можно столкнуться с ситуацией, когда горячая вода в бойлере закончилась. Однако этот способ нагрева более дешевый.

Обогреватели

Самый быстрый и простой способ согреться дома – включить обогреватель. Плюсов у этого устройства множество: можно перенести его в другую комнату или в даже другой дом, регулировать подачу тепла, за несколько минут нагреть помещение, где нет отопления. Самый главный параметр для выбора – тип обогревателя.

Масляные обогреватели . Хорошо нагревают воздух, медленно нагреваются и медленно остывают. О такой обогреватель можно обжечься, они обладают средней пожарной безопасностью. Зато стоят недорого!

. Хорошо нагревают воздух, медленно нагреваются и медленно остывают. О такой обогреватель можно обжечься, они обладают средней пожарной безопасностью. Зато стоят недорого! Тепловентилятор/Электрокамин. Очень быстрый нагрев воздуха, небольшой вес и размеры. Среди минусов: шумят, потребляют много электроэнергии, могут оставлять неприятный запах. Электрокамины часто работают по принципу тепловентилятора, только еще и являются яркой деталью интерьера.

Очень быстрый нагрев воздуха, небольшой вес и размеры. Среди минусов: шумят, потребляют много электроэнергии, могут оставлять неприятный запах. Электрокамины часто работают по принципу тепловентилятора, только еще и являются яркой деталью интерьера. Конвекторные обогреватели. Безопасны, отключаются при опрокидывании, не нагреваются, не пересушивают воздух. Минусы – довольно высокое энергопотребление.

Инфракрасные обогреватели. Осуществляют нагрев поверхностей, а не воздуха. Плюсы: не сушат воздух, создают комфортное пространство в зоне действия, безопасны. Минусы: такие приборы довольно дорого стоят, они стационарны, также нужно следить, чтобы рядом с таким устройством не было предметов, на которые может негативно повлиять температура.

Для ремонта или экстренных ситуаций: какую тепловую пушку выбрать?

Если вам срочно нужно огромное количество тепла, то лучший вариант – тепловая пушка. Прогреть помещение, в котором нет отопления, избавиться от сырости в доме, где давно не было хозяина, высушить стены при ремонте – это устройство справится со всем!

Газовые тепловые пушки – вариант для строек и промышленных объектов, они слишком мощные для бытовых нужд.

Дизельные модели. Автономны, не зависят от сети, отлично подходят для отопления. Зато дают выхлоп, поэтому в закрытых помещениях их лучше не использовать.

Электрические пушки отлично прогревают помещение, не дают выхлопа. Однако вам нужен доступ к розетке, чтобы устройство работало.

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