Как выбрать кафе для свадьбы

В настоящее время чаще всего молодые пары в качестве места проведения свадьбы выбирают кафе или рестораны.

Аренда кафе в Минске

Процесс выбора подходящего кафе достаточно сложен и длителен. Не один день нужно потратить на принятие верного решение и для того, чтобы сделать это быстрее разумнее всего применить системный подход, вычеркивая из списка заведения, которые не подошли вам по одному или нескольким критериям.

Интерьер кафе

Перед тем как начинать выбор заведения определитесь будет ли ваша свадьба с определенной тематикой или нет. Для свадьбы в деревенском стиле больше подойдет кантри кафе, а для свадьбы в стиле мафии – бар с приглушенным светом. Однако есть универсальные кафе, в которых можно провернуть мероприятие любого вида и стиля, к примеру, в Минске таким место является кафе "Зеленый Луг". Конечно, можно декорировать банкетный зал, но остальные помещения заведения останутся в другом стиле, который будет контрастировать с вашим.

Обслуживающий персонал

Официанты и администраторы – важная часть мероприятия. Хорошие профессионалы проследят за тем, чтобы гости были полностью довольные скоростью и временем подачи блюд, быстро разрешат все возникшие вопросы, останутся незаметными помощниками, не мешая плавному течению праздника. Вам же не понравится, если часть гостей уже 15 минут будет наслаждаться горячим, а остальные будут ждать пока кто-то догадается принести порцию и для них. С другой стороны приятно видеть вежливые улыбки галантных официантов, мелькающих от столика к столика и следящих, чтобы каждому гостю было комфортно на 100%.

Дополнительные залы

Зачем вам еще один зал, спросите вы? Возможно вам он и не нужен, но нужно уточнить у администратора что будет проходить в этих помещениях во время вашего банкета и на сколько могут помешать другие посетители заведения вам и вашим гостям. Не факт, что вам понравится, если по соседству будет проходить еще одна свадьба или шумные корпоратив.

Прилегающая территория и зона парковки

Летом, зимой или в другое время года гости всегда будут выходить на улицу во время свадьбы (подышать свежим воздухом, отдохнуть от громкой музыки или пообщаться на сторонние темы). Уединенное кафе для свадьбы со своей собственной территорией – это дополнительный комфорт гостей, которым не придется чувствовать себя неловко под взглядами окружающих. Обязательно и наличие просторной парковки, которой хватит для размещения свадебного кортежа.