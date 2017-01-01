Современная мебель для комнаты подростка

Подростки обожают неформальную обстановку, всегда мечтают о чем-то новом, свежем, «не избитом». В том числе, речь идет и об обстановке в собственной комнате. Здесь в идеале должна быть нестандартная мебель, совершенно не такая же, которая представлена в родительских апартаментах, а что-то креативное и очень интересное, но при этом максимально удобное. Конечно же, осуществить задуманное иногда очень сложно, так как авторская мебель для подростков может стоить очень дорого. Но выход есть. Сегодня в интернет-магазине появилось уникальное кресло груша, продающееся по максимально низкой цене и в великолепном качестве.

Уникальный наполнитель изделия

В качестве наполнителя используются пенополистироловые гранулы, изготовленные из нефтепродуктов. Это синтетический материал, но при этом абсолютно безопасный для здоровья человека, экологически чистый. Пенополистироловые гранулы служат на протяжении долгих лет, не разлагаясь, не выделяя неприятных запахов, не деформируясь в процессе использования.

Под тяжестью человеческого тела, гранулы (заполняющие внутреннее пространство меблировки) повторяют форму изгибов позвоночника. Поэтому можно смело сказать, что при отдыхе в таком кресле человек максимально расслабляется, с мышц снимается нагрузка, улучшается циркуляция крови, то как гранулы обладают мягким массажным эффектом. Другими словами, это самое настоящее ортопедическое изделие, которое ни в коем случае не вредит осанке, не вызывает перенапряжение рук и ног, других частей тела. Наоборот, полностью способствует расслаблению, полному релаксу.

Способы использования кресла груши

Молодежь обожает использовать кресло-грушу играя в компьютерную приставку. Некоторые юноши и девушки предпочитают иметь в своей комнате два или три таких кресла. Ведь когда приходят друзья и можно, используя подобную меблировку, очень удобно расположиться у телевизора, сидя «в грушах», играя эргономичными джойстиками в любимые квесты, экшены, аркады, получая удовольствие от приятного времяпровождения.

Также груши используют как место для чтения книг. Некоторые обожают, сидя в кресле вздремнуть, устраиваю себе своеобразную фиесту, краткосрочный отдых. Кресло-груша — это абсолютная безопасность, мобильность, удобство в процессе эксплуатации. Цена изделия не слишком высока, поэтому при желании можно купить два или три экземпляра кресел, удобно расположив их в своей квартире.