Metatrader 4 Supreme: как Admiral Markets покоряет трейдерский мир

Каждый брокер пытается завоевать внимание трейдеров чем-то особенным, уникальным или удобным. Кто-то создает комфортные условия для торговли, а кто-то предлагает новые технические новинки. Брокер Admiral Markets пошел по второму пути, предложив интересный продукт: хорошо знакомая многим трейдерам платформа МТ4 предстала в несколько ином, необычном виде, но от этого она стала только лучше.

Metatrader 4 Supreme - комфортный трейдинг для каждого человека

Metatrader 4 Supreme представляет собой новый плагин, дополняющий классическую платформу. К уже существующему инструментарию МТ4 добавлена надстройка, которая упрощает работу с платформой в ситуациях, где от трейдера требуется мгновенное принятие решения. Платформа расширена функционально. Начинающим трейдерам на первых этапах это не пригодится, но профессионалы изменения от Admiral Markets оценят точно(для сравнения можно взять брокера ForexMart).

Особенности Metatrader 4 Supreme:

1. Мини терминал (для быстрого управления позицией с мобильного устройства):

в платформу встроен калькулятор маржи и размера лота (расчеты в Excel остались в прошлом);

переворот позиции и реализация стратегии хеджирования в один клик;

добавлены шаблоны для ордеров ОСО (один ордер отменяет другой) и ОСА (один ордер отменяет все остальные);

добавлена возможность закрытия ордеров частично при достижении уровней Stop Loss и Take Profit.

2. Основная платформа Admiral Markets:

добавлена возможность мультивалютной торговли;

расширены функции мульти-мониторинга. Теперь трейдер может визуально и технически еще быстрее провести анализ рынка и принять торговое решение;

группировка ордеров и управление ими с единой панели. Трейдер может сам создавать алгоритмы (без знания кода), которые будут автоматически закрывать ордера в зависимости от ситуации на рынке.

3. Матрица корреляции. Инструмент для создания инвестиционного портфеля, с помощью которого можно анализировать корреляцию валютных пар и диверсифицировать риски.

4. Tick Chart Trader. Инструмент для анализа малейших изменений котировок. Позволяет отслеживать незначительное изменение цены с помощью нескольких видов графиков и быстро находить точку открытия позиции. Тиковые данные могут быть выгружены в Excel.

5. Симулятор для алгоритмических стратегий. Позволяет тестировать торговые советники в ручном режиме. В технический инструментарий добавлены возможности группировки графиков (Каги, Ренко, "крестики-нолики" и т.д.).

Раньше доступ к обновленной платформе был бесплатным только в течение 30 дней. Сейчас Admiral Markets предлагает доступ бесплатно каждому своему клиенту. Если вы все еще пользуетесь устаревшим МТ4, то скорее переходите на обновленную версию Metatrader 4 Supreme - открывайте демо счет, скачивайте терминал и наслаждайтесь скоростью и комфортной торговлей!