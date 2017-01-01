Печать этикеток с помощью уникальной термотрансферной ленты

Правила современной торговли предусматривают принтерную маркировку товара, которую можно осуществить термическим или термотрансферным способом печати. В первом случае невозможно получить долговечное изображение, поскольку используемые красители быстро теряют яркость от внешних воздействий. Другое дело – термотрансферная трансляция штрих-кодов, ярлыков и этикеток, эта технология позволяет сохранить изображение значительно дольше, причем ему не страшны ультрафиолет и повышенная влажность. Термотрансферная лента является основным расходным материалом, позволяющим производить качественную маркировку.
Поскольку стандартные модели принтеров воспринимают только два цвета – изобразительный и фоновый, ленты чаще бывают однотонными. Одна сторона полосы оснащается защитным покрытием, предотвращающим порчу головки принтера, а вторая – является носителем красящего вещества. Самоклеящиеся этикетки, где используется более двух цветов, нуждаются в разноцветных риббонах, которые используются достаточно редко. В процессе нагревания красители активируются, что позволяет осуществить перенос изображения с временного носителя на маркировочную термобумагу.
В зависимости от типа печатного оборудования выбираются расходные риббоны, которые могут отличаться по следующим параметрам:
Термотрансферная лента может иметь длину от 300 м для использования в принтерах начального и полупромышленного класса.