Печать этикеток с помощью уникальной термотрансферной ленты

Правила современной торговли предусматривают принтерную маркировку товара, которую можно осуществить термическим или термотрансферным способом печати. В первом случае невозможно получить долговечное изображение, поскольку используемые красители быстро теряют яркость от внешних воздействий. Другое дело – термотрансферная трансляция штрих-кодов, ярлыков и этикеток, эта технология позволяет сохранить изображение значительно дольше, причем ему не страшны ультрафиолет и повышенная влажность. Термотрансферная лента является основным расходным материалом, позволяющим производить качественную маркировку.

Что такое термотрансферная лента (риббон)?

Поскольку стандартные модели принтеров воспринимают только два цвета – изобразительный и фоновый, ленты чаще бывают однотонными. Одна сторона полосы оснащается защитным покрытием, предотвращающим порчу головки принтера, а вторая – является носителем красящего вещества. Самоклеящиеся этикетки, где используется более двух цветов, нуждаются в разноцветных риббонах, которые используются достаточно редко. В процессе нагревания красители активируются, что позволяет осуществить перенос изображения с временного носителя на маркировочную термобумагу.

В зависимости от типа печатного оборудования выбираются расходные риббоны, которые могут отличаться по следующим параметрам:

Ширина рулона. Определяется по длине втулки, если она будет слишком длинной, то часть краски останется неиспользованной, поэтому покупать слишком широкие рулоны экономически невыгодно.

Способы намотки. Красящая сторона может находиться как на внешней, так и на внутренней поверхности ленты, узнать об этом помогут обозначения OUT и IN.

Расходные характеристики. Будут зависеть от метража намотанной ленты. Важно, чтобы эти параметры совпадали у ленты и рулона с этикетками, поскольку они разматываются одновременно.

Состав красящего покрытия. Основой для всех типов термотрансферных лент служит полиэстер, на который наносятся различные по составу оттеночные ингредиенты. Определяют три вида покрытий. Это:

WAX, где активный слой состоит из технического воска; RESIN, с основным компонентом из смол; WAX-RESIN, где скомбинированы смолы и восковая субстанция.

Термотрансферная лента может иметь длину от 300 м для использования в принтерах начального и полупромышленного класса.