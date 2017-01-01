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Печать этикеток с помощью уникальной термотрансферной ленты

Правила современной торговли предусматривают принтерную маркировку товара, которую можно осуществить термическим или термотрансферным способом печати. В первом случае невозможно получить долговечное изображение, поскольку используемые красители быстро теряют яркость от внешних воздействий. Другое дело – термотрансферная трансляция штрих-кодов, ярлыков и этикеток, эта технология позволяет сохранить изображение значительно дольше, причем ему не страшны ультрафиолет и повышенная влажность. Термотрансферная лента является основным расходным материалом, позволяющим производить качественную маркировку.

Что такое термотрансферная лента (риббон)?

Поскольку стандартные модели принтеров воспринимают только два цвета – изобразительный и фоновый, ленты чаще бывают однотонными. Одна сторона полосы оснащается защитным покрытием, предотвращающим порчу головки принтера, а вторая – является носителем красящего вещества. Самоклеящиеся этикетки, где используется более двух цветов, нуждаются в разноцветных риббонах, которые используются достаточно редко. В процессе нагревания красители активируются, что позволяет осуществить перенос изображения с временного носителя на маркировочную термобумагу.

В зависимости от типа печатного оборудования выбираются расходные риббоны, которые могут отличаться по следующим параметрам:

  • Ширина рулона. Определяется по длине втулки, если она будет слишком длинной, то часть краски останется неиспользованной, поэтому покупать слишком широкие рулоны экономически невыгодно.
  • Способы намотки. Красящая сторона может находиться как на внешней, так и на внутренней поверхности ленты, узнать об этом помогут обозначения OUT и IN.
  • Расходные характеристики. Будут зависеть от метража намотанной ленты. Важно, чтобы эти параметры совпадали у ленты и рулона с этикетками, поскольку они разматываются одновременно.
  • Состав красящего покрытия. Основой для всех типов термотрансферных лент служит полиэстер, на который наносятся различные по составу оттеночные ингредиенты. Определяют три вида покрытий. Это:
  1. WAX, где активный слой состоит из технического воска;
  2. RESIN, с основным компонентом из смол;
  3. WAX-RESIN, где скомбинированы смолы и восковая субстанция.

Термотрансферная лента может иметь длину от 300 м для использования в принтерах начального и полупромышленного класса.


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