Как сэкономить на покупке окон в Беларуси?

Большинство уверено, что замена окон в квартире или доме всегда сопровождается серьезными затратами и попросту не по карману обычной семье. В действительности, это мнение является ошибочным. Многие надежные компании, оказывающие услуги изготовления и установки ПВХ изделий для оформления оконных и дверных проемов готовы предложить комфортные условия сотрудничества своим клиентам.

Какие именно?

Специально для тех, кто по-прежнему откладывает покупку новых окон на потом, компания «Окнаград» предлагает выгодные условия рассрочки на 21 месяц. Копите на остекление, уже наслаждаясь эксплуатационными и эстетическими характеристиками качественных окон от «Окнаград»!

Возможность купить окна ПВХ в рассрочку по программе https://www.oknagrad.by/ru/sales/1371/ распространяется на всех пластиковые изделия, изготовленные на основе немецкого профиля Salamander, независимо от комплектации. Минимальный размер первого взноса составляет всего 10% от общей стоимости окон. Всего 10-15 минут достаточно, чтобы получить одобрение заявки и купить окна без переплат.

Что кроме окон?

Учитывая пожелания и реальные потребности своих клиентов, компания «Окнаград» не ограничивает список доступной продукции окнами. В ассортименте представлены современные двери ПВХ из каталога https://www.oknagrad.by/ru/products/doors/entrance_doors/. Изделия из рассматриваемой коллекции предназначены для обустройства внешней входной группы. Это оптимальное решение для коммерческих помещений – магазинов, кафе, офисов и так далее.

В зависимости от целей и условий эксплуатации, производитель предлагает вниманию клиентов двери различных вариантов исполнения:

с одной и двумя створками;

с право- или левосторонним открытием;

в виде цельной пластиковой конструкции или в комбинации со стеклопакетом;

оснащенные доводчиком или в стандартной комплектации.

Абсолютно все фирменные двери из поливинилхлорида демонстрируют отличное качество при объективной цене. Продукция характеризуется высокими теплоизолирующими и шумозащитными свойствами. Основой для изготовления дверей становится 5-камерный профиль, который предотвращает проникновение холода, сквозняков, осадков и посторонних звуков внутрь помещения.

По желанию клиента, двери могут комплектоваться стеклами с функцией энергосбережения и тонировкой. Для максимальной безопасности объекта применяется фирменная запорная фурнитура бренда Maco. Ознакомьтесь с полным списком преимуществ продукции «Окнаград», чтобы выбрать лучшие изделия по доступной стоимости!