Отличный выбор и оптимальные цены: лаки, краски, герметики в «ДойлидФарб»

Качество строительно-отделочных, ремонтных работ внутри и снаружи помещений зависит от профессионализма мастеров, надежности и состава используемых материалов. Лаки, краски, грунтовки, штукатурные смеси — все это пригодится для обновления интерьера и капитального ремонта. В Минске с 2006 года работает известная компания «ДойлидФарб», которая предлагает лакокрасочные материалы, клеи и герметики, антисептические составы и другую продукцию. Региональные представители работают в Гомельской, Гродненской, Витебской и других областях.

Выбираем материал для ремонта: внушительный ассортимент «ДойлидФарб»

Минская компания с иностранными поставщиками демонстрирует выгодные предложения по реализации декоративной штукатурки, защитных составов для древесных и минеральных поверхностей. В онлайн-каталоге представлены:

краски — акриловые, для стен и обоев, потолка и шифера, масляные составы;

эмали — декоративные, акриловые, алкидные;

лаки — битумные, для дерева и паркета;

клеевые составы — для обоев, напольных покрытий, гипсокартона;

грунтовые составы — на основе акрила, не подверженные коррозии;

шпатлевки всех видов для наружных и внутренних работ;

герметики, растворители строительного назначения;

эффективные монтажные пены.

Высокотехнологичная продукция для реконструкции, возведения зданий и ремонта производится за границей и не только. Компания «ДойлидФарб» является партнером брендов NEOMID, Master Good, Soudal. В ассортименте можно увидеть и растворители «Химик» из России, отечественные обойные клеи марки LUXOL, известной на мировом рынке уже более десяти лет. Для сотрудничества специалисты «ДойлидФарб» выбирают надежных, отлично зарекомендовавших себя поставщиков. Лакокрасочные материалы на http://dfarb.by/ соответствуют требованиям ГОСТ.

Преимущества покупки для клиентов

В минской компании можно приобрести пару банок краски для быстрого использования или запастись материалами на полгода вперед — все зависит от потребностей заказчика. Сотрудники «ДойлидФарб» ведут работу в двух направлениях — оптовой и розничной торговли. На территории Минска работают крупные оффлайн-магазины, где можно внимательно изучить ассортимент или забрать купленный товар. Выбирая эту компанию, вы получаете следующие плюсы:

гибкая ценовая политика, система скидок;

профессиональные консультации;

доставка по всем регионам Беларуси;

постоянно обновляемый ассортимент;

персональный подход к задачам каждого клиента.

Экспертное качество продукции и высокий уровень сервиса позволяют торговой компании успешно конкурировать с другими фирмами.