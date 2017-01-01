Пошив шуб на заказ

Шуба считается роскошной верхней одеждой, которая обеспечивает комфорт, тепло представительницам прекрасного пола. Носить шубу просто престижно. В магазинах можно встретить модели разнообразных расцветок и фасонов. Но покупка шубы в магазине не лишена недостатков. Не всегда ассортимент магазина позволяет покупателям удовлетворить свои интересы. Важно понимать, что фабричные вещи рассчитываются на массового покупателя, а пошив шуб позволяет создать индивидуальную модель. Если вы хотите уникальное изделие, то рекомендуем вам обратить внимание на пошив шуб в Минске на заказ: http://gallafur.by/services/poshiv-shub/ .

Какие материалы используются при пошиве на заказ?

Опытные мастера готовы работать с любыми натуральными материалами. При выборе меха нужно быть предельно внимательными, важно обратить внимание на его качество. Хороший материал будет обладать плотным волосяным покровом, равномерным блесков. На нем не должно быть пятен, неровностей, тем более проплешин. Будьте уверены в том, что материал не будет линять, выцветать, если он действительно качественный.

О достоинствах

Если вас заинтересовал пошив шубы в минске, то стоит рассмотреть его достоинства:

Создаваемое изделие будет эксклюзивным, при этом у вас есть возможность создать такую шубу, которая полностью будет соответствовать вашим запросам, ожиданиям. Вы сами выбираете мастера, который будет заниматься пошивом, поэтому можете рассчитывать на высокое качество изделия. Тем более вы будете самостоятельно выбирать подходящий мех. Напрямую с мастером можно будет обсудить фасон, размер изделия, обговорить прочие нюансы. Важным преимуществом является идеальная посадка по фигуре. Мастера подскажут, как правильно подчеркнуть преимущества фигуры.



Выбирая пошив шубы на заказ, вы отдаете предпочтение созданию эксклюзивного изделия. ГаллаФур использует современное оборудование, которое предназначается для работы с различными видами меха. Опытные мастера готовы работать даже с такими капризными материалами, как шиншилла, норка, бобер. Последние две разновидности являются коротковорсными, бывают стриженными, поэтому с ними довольно не просто работать.

Будьте уверены в том, что специалисты ГаллаФур заинтересованы в создании качественного изделия. Они с удовольствием будут работать с вами, при необходимости проведут эксперименты с фасоном и стилям. Мастера всегда следят за модными тенденциями, потому помогут вам быть в тренде, создав шубу с учетом особенностей вашей фигуры.