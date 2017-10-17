Как выбрать аквариум: виды резервуаров для содержания подводных обитателей
Выбор аквариума – ответственная задача, основной целью которой является покупка внешне привлекательной конструкции, гармонично дополняющей дизайн помещения, а также идеально подходящей для проживания рыбок.
Важными элементами, обеспечивающими жизнедеятельность организмов в таких резервуарах, являются:
аэрация;
терморегулятор воды;
подходящее освещение;
область фильтрации;
удобные приспособления для кормления и т. д.
Особенности выбора аквариума с учетом его формы
Одной из важных причин, побуждающих к покупке аквариума, является желание наслаждаться видом плавающих рыбок, а также стремление ежедневно наблюдать за жизнью подводных обитателей. Давно доказано, что такое созерцание успокаивает нервную систему, помогает расслабиться после напряженного трудового дня.
Если рассматривать покупку аквариума с этой точки зрения, прежде чем сделать приобретение, нужно ознакомиться с видами существующих аквариумных конструкций.
Угловые. Такие аквариумы удобно размещать в углу комнаты или кабинета. Они являются вместительными, достаточно глубокими и широкими. Чаще всего подобные конструкции оснащены специальными резервуарами, позволяющими организовать на дне лагуну с кораллами или красивую подводную гавань.
Настенные. Современные резервуары этого типа оставили далеко позади своих ненадежных предшественников, которые покупались с опаской. Сегодня производители выпускают настенные аквариумы, оснащенные сложной системой, поддерживающей нормальную жизнедеятельность рыб. Все это возможно благодаря применению инновационных компьютерных и технологических решений.
Панорамные. Особенностью таких резервуаров является обзорное стекло изогнутой формы. Его стенки обладают увеличивающим эффектом, позволяющим хорошо рассмотреть каждую деталь подводных обитателей. Продаются такие аквариумы в Минске, а также многих других городах страны.
Прямоугольные. Эти конструкции принято считать классическими. Они подходят для содержания различных видов рыб, имеют ширину и высоту примерно одинакового размера. Такая особенность способствует обогащению воды кислородом, дает возможность рыбам и другим водным обитателям свободно перемещаться.
Где купить качественный аквариум?
Когда необходимо приобрести качественное изделие, для его выбора нужно подобрать подходящее место продажи. Правильным решением окажется покупка аквариума на сайте https://zooqi.by/. На страницах его каталога представлена продукция от лучших производителей. Кроме покупки необходимых товаров, с помощью портала можно заказать различные услуги для животных.
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