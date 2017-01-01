Форекс: все о нем

Сегодня чуть ли не каждый день мы слышим о Форексе. Интернет, ТВ, пресса и даже общественный транспорт все это просто заполнено рекламой подобного плана: «Курсы Форекс для начинающих», «Форекс трейдинг для каждого», «Стратегии Форекс: все для вас» и т.д. Но для множества людей Форекс по-прежнему остается загадкой. Так давайте разберемся, что же это такое.

Само слово Форекс в переводе с английского означает международный рынок валют. Появился он в 1971 году, во время одного из экономических кризисов, в результате которого фиксированный курс валют был заменен плавающим. По сути дела, Форекс стал рынком, на котором можно купить и продать валюту. Поскольку цены на валюту могут меняться каждую минуту и даже секунду, некоторые умельцы научились зарабатывать на скачках валюты.

На сегодняшний день попробовать себя на поприще мировой валютной биржы может каждый желающий. В отличие от фондового рынка, Форекс не имеет конкретного центра торговли. Финансовые операции происходит с помощью Интернета. Однако в наше время торговать можно и на других устройствах, например, со смартфона. Это действительно очень удобно, ведь вести торговлю вы сможете с любой точки мира в которой есть доступ к сети Интернет. Еще одним преимуществом Форекса перед фондовыми рынками, которые торгуют акциями, есть его относительная независимость от мировых событий. Например, падение одного, но очень важного актива на фондовом рынке может привести к обвалу цен на все остальные. В то же время падение цены одной из валют, неважно какой, будь то доллар, евро, фунт, йена или рубль не приведет к обвалу цен на остальные валюты, наоборот они начнут дорожать. Именно на этой разнице в курсе валют вы и сможете зарабатывать.

Однако не стоит думать что заработать деньги на Форексе проще простого. Что бы иметь прибыль вы должны обладать некой теоретической подготовкой. Если вы решили играть на бирже, вы должны стать настоящим аналитиком: просматривать новости, разнообразные рейтинги, индексы, интересоваться мнением опытных трейдеров. Не помешает изучить учебник по экономике.

Набраться опыта и при этом не рисковать своими деньгами вам поможет виртуальный демо-счет. Благодаря ему вы сможете досконально изучить всю систему валютной торговли изнутри, заключать сделки виртуальными средствами для подбора универсальной стратегии. Вы можете абсолютно не бояться что ошибетесь или сделаете что-то не так. Ведь для этого и создан демо-счет.

Удачи вам в мире финансов!